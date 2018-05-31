MAGAZİN

Cem Yılmaz'dan gurur pozu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2018 09:46 | Son Güncelleme

45 yaşındaki Cem Yılmaz’ın yeni halinin mimarı spor hocası Sami Hamidi “Cem Yılmaz savaşmaktan korkmayan biri” dedi.

Cem Yılmaz'dan gurur pozu!

45 yaşındaki Cem Yılmaz’ın yeni halinin mimarı spor hocası sami Hamidi “Cem yılmaz savaşmaktan korkmayan biri” dedi.

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Ozan Güven ve Soner Sarıkabadayı’yı da çalıştıran Sami Hamidi, Cem Yılmaz’ı şöyle anlattı: “Kendisi çalıştığım en istikrarlı, iradesi en kuvvetli öğrencim. Pes etmeyen, savaştan ve mücadeleden kaçmayan ender biri.”

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DAHA HAREKETLİYİM

Cem Yılmaz ise “40 yıl daha çalışırım” dediği hocasını hakkında şunları söyledi: “Sami ile Ocak’tan bu yana spor yapıyoruz.

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Senaryo yazarken farkından olmadan sağlıksız besleniyordum. Artık eski kilolara dönmemeye çalışıyorum. Bu süreç kolay değil ama zor da değil. Eskisine göre daha hareketli ve sağlıklıyım.”

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Cem Yılmaz “Sonbaharda sizi derginin kapağında görebilir miyiz?” sorusuna da “Vücudum her zaman iddialıdır. Ama kapak olsun diye değil” cevabını verdi.
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Cem Yılmaz ile 1.90’lık hocası Sami Hamidi

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Cem Yılmaz geçen yaz 100 kilonun üzerine çıkmıştı.


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