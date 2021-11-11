MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cem Yılmaz'dan iddialı sözler: Beni Cilalı Taş Devri'ne de gönderseniz güldürürüm

Cem Yılmaz'dan iddialı sözler: Beni Cilalı Taş Devri'ne de gönderseniz güldürürüm

11.11.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz, katıldığı bir etkinlikte konuştu. Yılmaz "Beni Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4'üncü, 5'inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite" dedi.

Cem Yılmaz'dan iddialı sözler: Beni Cilalı Taş Devri'ne de gönderseniz güldürürüm

Cem Yılmaz, iş ve marka dünyasının yanı sıra, ünlü isimlerin bir araya geldiği Brand Week Istanbul kapsamında Zorlu PSM'de düzenlenen bir söyleşide konuştu.

21.Yüzyılda Farklı Olmak başlıklı söyleşide komedyen Cem Yılmaz, Ralli Şampiyonu Burcu Burkut Erenkul, voleybolcu Eda Erdem, Opet Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin soruları yanıtladı.

"TAŞ DEVRİ'NE GÖNDERİLSEK..."

Yaptığı esprilerle salondakileri güldüren komedyen Cem Yılmaz, "Bir çoğumuz, elimizdeki imkanlarımız alınsa, Taş Devri'ne gönderilsek, ne iş yapacağını bilemeyebilir. Murat Bey sizi mesleğinizle taş devrine göndersek, pazarlama ile ilgili ne yapabilirim diye kara kara düşünürsünüz. Reklamcı arkadaşım orda ne yapacağım diye düşünebilir. Benim ise hiç böyle bir kaygım yok. Beni Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4'üncü, 5'inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz isyan etti: Lincin içine sokulmaktan yıldımCem Yılmaz isyan etti: Lincin içine sokulmaktan yıldım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!""Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!"
PARTNER Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı Kaçırılma sahnesinin stresine dayanamadı! Güzel oyuncu hastaneye kaldırıldı
Hastaneye kaldırılmıştı! Sağlık durumuyla ilgili flaş gelişmeHastaneye kaldırılmıştı! Sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anına ait görüntüler

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anına ait görüntüler

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması!

Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması!

Özcan'dan nikah ücretleriyle ilgili tartışma yaratacak karar!

Özcan'dan nikah ücretleriyle ilgili tartışma yaratacak karar!

"Evde herkes koronavirüs oldu ama bana bulaşmadı" diyenlerin sırrı ortaya çıktı

"Evde herkes koronavirüs oldu ama bana bulaşmadı" diyenlerin sırrı ortaya çıktı

Sağlık durumuyla ilgili Deniz Akkaya'dan açıklama

Sağlık durumuyla ilgili Deniz Akkaya'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Yatak görüntüleri çıkan eski gelin adayının son hali olay

Yatak görüntüleri çıkan eski gelin adayının son hali olay

Müge Anlı'nın birebir aynısı! Dekorundan konuşmasına her şey aynı

Müge Anlı'nın birebir aynısı! Dekorundan konuşmasına her şey aynı

Mini şortlu pozu olay oldu! "Elleriniz dışında..."

Mini şortlu pozu olay oldu! "Elleriniz dışında..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.