MAGAZİN

Cem Yılmaz'dan kendisini eleştiren takipçilerine yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.05.2019 23:35 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz, İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin paylaşımına tepki gösteren takipçilerine cevap verdi. Yılmaz, yapılan eleştirileri, "Size bazı ibretlik insanlar sunayım" başlığıyla paylaştı.

Cem Yılmaz'dan kendisini eleştiren takipçilerine yanıt

Sanatçı Cem Yılmaz, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimini iptal kararına gösterdiği tepki sonrası bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirileriyle karşılaştı. Yılmaz, “Size bazı ibretlik insanlar sunayım” başlığıyla bu yorumları paylaştı.

Cem Yılmaz 5 gün öncesinde Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri Malülleri Dul ve Yetimlerinin Eğitim ve Yardım Vakfı’nın yararına sahneye çıkmış ve geceden toplanan paralarla 100’ün üzerinde çocuğunun yıllık üniversite eğitim bursunu karşılamıştı.

'SİYASETTEN DE HİÇ HOŞLANMAM'
Cem Yılmaz yapılan yorumlara “Ben vatanını, milletini seven sade bir vatandaşım ? Siyasetten de hiç hoşlanmam Sen bir adayı seversiiiiin, ben öbür adayı severim ..öyle değil mi güzel kardeşim ( tane tane anlat cem abi ) Sen “bazı” insanları seversin, ben “herkesi “severim….Belki de farkımız budur?” paylaşımıyla cevap verdi.

cem

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Ekrem İmamoğlu istanbul seçim

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