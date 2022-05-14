MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cem Yılmaz'dan o soruya ilginç yanıt: "Noterde sevişirseniz netice alabilirsiniz"

Cem Yılmaz'dan o soruya ilginç yanıt: "Noterde sevişirseniz netice alabilirsiniz"

14.05.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, YouTube'da yayınlanan Kafa TV kanalının programına konuk oldu. 'Dert Dinleme Servisi' isimli programla izleyicilerin derdine çareler arayan Cem Yılmaz, kendisine gelen 'sevişme' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Cem Yılmaz'dan o soruya ilginç yanıt: "Noterde sevişirseniz netice alabilirsiniz"

Kafa TV'de yayınlanan Dert Dinleme Servisi isimli programa konuk olan Cem Yılmaz, izleyiciler tarafından kendisine sorulan soruları yanıtladı. Derdi olan ve ünlü komedyenden çözüm isteyen izleyicilerden birinin sorduğu soru Cem Yılmaz'ı kahkahalara boğdu.

"KONU BİR ANDA SEVİŞMEDEN ÇIKIYOR"

Bir izleyici ünlü komedyene "Benim derdim sevişirken konsantrasyon Cem abi. Hemen bozuluveriyor. Yahu kalsana anda kardeşim. Bir anda garip garip düşüncelere dalıp gidiyorum. Konu bir anda sevişmeden çıkıyor, bizim satılmayan arsalar, ödenmeyen borçlar, gelecek kaygısı... Ha bazen konuyu dağıtıyor, o da iyi oluyor da hahahah. Yine de bozuyor beni, Var mı bir önerin bununla ilgili?" şeklinde soru yöneltti.

STÜDYOYU KAHKAHAYA BOĞDU

cemyılmaz22

Soru karşısında şaşkınlık yaşayan Cem Yılmaz'ın ise "Sevişirkenki derdini bana sorman..." şeklindeki yanıtı stüdyoyu güldürdü.

"İSKAN ALMAK İÇİN GİDİP, NOTERDE SEVİŞEBİLİRSİNİZ"

cemyilmaz4

"Yerinde görmem gerekiyor" esprisiyle de ortalığı şenlendiren ünlü komedyen, çözüm önerisi olarak ise "Eğer kamu alanlarında denemediyseniz, özellikle o mekanlarda denerseniz. Örneğin iskan almak için gibi gidiyormuş gibi, tapu dairesine gidebilirsiniz. Noterde sevişebilirsiniz." önerisinde bulundu.

cemyilmaz3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hande Sarıoğlu'ndan puantiyeli külotlu çorabıyla olay paylaşım!Hande Sarıoğlu'ndan puantiyeli külotlu çorabıyla olay paylaşım!
O sözler Yeşim Salkım'ı kızdırdı! "Al sana sütyen" notuyla dekolteli pozunu paylaştıO sözler Yeşim Salkım'ı kızdırdı! "Al sana sütyen" notuyla dekolteli pozunu paylaştı
Milli takımla Tunus'a gitti! Plaj pozlarıyla gündeme geldiMilli takımla Tunus'a gitti! Plaj pozlarıyla gündeme geldi
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 yaşındaki bebeğini öldüren annenin ifadesi kan dondurdu!

2 yaşındaki bebeğini öldüren annenin ifadesi kan dondurdu!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

Tam ısındık derken... Önümüzdeki haftaya dikkat: Aniden düşecek

Tam ısındık derken... Önümüzdeki haftaya dikkat: Aniden düşecek

Son halini görenler şaşkına döndü! Bülent Ersoy zannettiler

Son halini görenler şaşkına döndü! Bülent Ersoy zannettiler

AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

İlginizi Çekebilir

Bu düğün çok konuşuldu! Gelin ve damat kendisini ateşe verdi

Bu düğün çok konuşuldu! Gelin ve damat kendisini ateşe verdi

Bu ellerin sahibini gören gözlerine inanamıyor!

Bu ellerin sahibini gören gözlerine inanamıyor!

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Ortalığı karıştıran ses kaydı! Rusya bu iddiayı konuşuyor

Ortalığı karıştıran ses kaydı! Rusya bu iddiayı konuşuyor

3 çocuğu olanın akıl sağlığı tehlikede

3 çocuğu olanın akıl sağlığı tehlikede

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.