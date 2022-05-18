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Cem Yılmaz'dan sonra Zafer Algöz'den de 'Erşan Kuneri' eleştirilerine yanıt! "Gibi'nin 2 fırın ekmek yemesi lazım"

18.05.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Algöz, Erşan Kuneri'ye gelen eleştirilere verdiği yanıtla gündem oldu. Başarılı isim, 'Erşan Kuneri' hakkında övgüyle bahseden bir sosyal medya kullanıcısına, fenomen dizi 'Gibi' üzerinden yanıt verdi. Algöz'ün yanıtı kısa sürede gündeme oturdu.

Cem Yılmaz'dan sonra Zafer Algöz'den de 'Erşan Kuneri' eleştirilerine yanıt! "Gibi'nin 2 fırın ekmek yemesi lazım"

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı Erşan Kuneri dizisi 13 Mayıs'ta Netflix'te izleyiciyle buluştu. Türkiye'nin son günlerde en çok konuşulan projelerinden bir olan Erşan Kuneri sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın başrollerde oynadığı Erşan Kuneri dizisi gündemden düşmüyor. 8 bölümden oluşan Erşan Kuneri, geçtiğimiz hafta yayına girmişti. Diziyi çok beğenenler olduğu kadar eleştirenler ve Cem Yılmaz'ın eski yapımlardan uzak bulanlar da oldu.

Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri'yi beğenmeyen izleyiciye yanıt: Gülüm benim, canım, şeker kardeşim...Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri'yi beğenmeyen izleyiciye yanıt: Gülüm benim, canım, şeker kardeşim...

Cem Yılmaz, Twitter'da diziyle ilgili yapılan bir paylaşıma "Maalesef çok kötü bir seri" yazan sosyal medya kullanıcısına, "Hayır Osmancım değil. Yalnızca sana göre değil. Hepsi bu. Lütfen artık boş işleri bırak :) Sevdiğin şeylerden bahset vaktini onlara ver hadi gülüm benim, canım, şeker kardeşim. Seni seviyorum bay" şeklinde verdiği yanıtla dikkay çekti.
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BİR CEVAP DA ZAFER ALGÖZ'DEN!

"Erşan Kuneri'yi resmen sıfır beklenti ile açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık Gibi esintisi hissettim gibi." yorumuna yanıt veren Zafer Algöz şaşırttı.

"Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için, 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" yanıtını sosyal medyada gündem oldu.

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GİBİ DİZİSİ HAKKINDA

IMDB’de 9 puanda bulunan Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç’ın başrollerinde bulunduğu “Gibi” şimdiden efsane diziler arasına girdi.
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Gibi dizisi kısa skeçlerden oluşmaktadır. Özellikle iki ismin ön plana çıktığı dizide izleyeni güldürmek en birinci hedef olarak kararlaştırıldı. Aynı zamanda skeçlerde yer alan oyuncular da dikkat çekiyor. Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, Gibi dizisinde öne çıkan iki isim olmaktadır.

Sizce hangi dizi daha komik?


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Cem Yılmaz Zafer Algöz
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