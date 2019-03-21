MAGAZİN

Cem Yılmaz'dan takipçisine cevap! 'Derhal 100 bin TL ver'

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2019 15:49 | Son Güncelleme

Komedyen Cem Yılmaz, İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'na katılmak için sosyal medya üzerinden kendisinden 100 bin TL destek isteyen takipçisine verdiği cevaptan dolayı 'Gözümden düştün' diyerek eleştiride bulunan bir başka takipçiye, “Gözünden düşmemek gibi bir kariyer planım yok. Kenarda durup bakma derhal 100 bin TL ver“ dedi.

Cem Yılmaz'dan takipçisine cevap! 'Derhal 100 bin TL ver'

Komedyen Cem Yılmaz, önceki gün gerçekleştirdiği bir gösteride seyircilerden elde ettiği 300 bin TL’lik geliri Down Sendromu Derneği’ne bağışlayıp bu durumu da sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine duyurdu. Kısa sürede 50 binin üzerinde beğeni alan paylaşımın altına ‘Hayrettin’ kullanıcı adıyla bir takipçisi, Polonya’da gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası’na katılabilmeleri için 100 bin TL’ye ihtiyaçları olduğunu belirterek, Yılmaz’dan destek istedi.

BAKANLIĞA YÖNLENDİRDİ

Yılmaz ise takipçisine, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na başvurması gerektiğini söyledi. Hayrettin isimli kullanıcı bakanlıktan destek alamadığı için kendisine yazdığını belirterek “Oradan bir yanıt alamadığımız için cesaret edip size sordum. Canınız sağ olsun” paylaşımında bulundu. İkili arasında yaşanan diyaloğa çok sayıda kullanıcı yorum yazdı. ‘Canris’ adlı kullanıcı ise Cem Yılmaz’a “Alaycı cevap yazacağına hiç cevap vermesen daha iyiydi. Gözümden düştün bu kibir ve alaycı tavrınla” dedi. Yılmaz ise “Alaycı cevap yazmadım. Olması gerekeni yazdım. Gözünden düşmemek gibi kariyer planım yok kardeşim. Kenarda durup ahkam keseceğine derhal 100 bin TL ver” dedi. Yılmaz’ın takipçisine verdiği bu cevap 5 bine yakın beğeni alıp, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. DHA


İnanılmaz anlar! Dev balina dalgıcı yuttu, geri tükürdüİnanılmaz anlar! Dev balina dalgıcı yuttu, geri tükürdü
Özgün: Dünyalar tatlısı down sendromlu bir çocuğun babasıyım Özgün: Dünyalar tatlısı down sendromlu bir çocuğun babasıyım
Ünlü oyuncu 20 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa yakalandıÜnlü oyuncu 20 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz twitter

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar!

AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

Ve UEFA açıkladı! G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş...

Ve UEFA açıkladı! G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş...

Tudor geri döndü! Resmen açıklandı

Tudor geri döndü! Resmen açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni imajıyla şaşırttı! Alişan'dan ilk yorum

Yeni imajıyla şaşırttı! Alişan'dan ilk yorum

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur dizisinde Menderes Samancılar rüzgarı

Çukur dizisinde Menderes Samancılar rüzgarı

Beren Saat'li Netflix dizisinde bomba isim!

Beren Saat'li Netflix dizisinde bomba isim!

Beren Saat'ten boşanma haberleri sonrası ilk paylaşım

Beren Saat'ten boşanma haberleri sonrası ilk paylaşım

Özgün: Dünyalar tatlısı down sendromlu bir çocuğun babasıyım

Özgün: Dünyalar tatlısı down sendromlu bir çocuğun babasıyım

Kate Beckinsale 20 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı

Ünlü oyuncu 20 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı

Jessica Simpson üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi

Karnı burnundaydı sonunda doğurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.