Cem Yılmaz'dan takipçisine cevap! 'Derhal 100 bin TL ver'

Komedyen Cem Yılmaz, önceki gün gerçekleştirdiği bir gösteride seyircilerden elde ettiği 300 bin TL’lik geliri Down Sendromu Derneği’ne bağışlayıp bu durumu da sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine duyurdu. Kısa sürede 50 binin üzerinde beğeni alan paylaşımın altına ‘Hayrettin’ kullanıcı adıyla bir takipçisi, Polonya’da gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası’na katılabilmeleri için 100 bin TL’ye ihtiyaçları olduğunu belirterek, Yılmaz’dan destek istedi.

BAKANLIĞA YÖNLENDİRDİ

Yılmaz ise takipçisine, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na başvurması gerektiğini söyledi. Hayrettin isimli kullanıcı bakanlıktan destek alamadığı için kendisine yazdığını belirterek “Oradan bir yanıt alamadığımız için cesaret edip size sordum. Canınız sağ olsun” paylaşımında bulundu. İkili arasında yaşanan diyaloğa çok sayıda kullanıcı yorum yazdı. ‘Canris’ adlı kullanıcı ise Cem Yılmaz’a “Alaycı cevap yazacağına hiç cevap vermesen daha iyiydi. Gözümden düştün bu kibir ve alaycı tavrınla” dedi. Yılmaz ise “Alaycı cevap yazmadım. Olması gerekeni yazdım. Gözünden düşmemek gibi kariyer planım yok kardeşim. Kenarda durup ahkam keseceğine derhal 100 bin TL ver” dedi. Yılmaz’ın takipçisine verdiği bu cevap 5 bine yakın beğeni alıp, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. DHA



