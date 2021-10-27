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Cem Yılmaz'dan Tarkan'a gönderme!

27.10.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz, İbrahim Selim'in Instagram canlı yayınına katıldı. Yeni reklam filmiyle ekranlarda olan Cem Yılmaz, ünlü şarkıcı Tarkan'a yaptığı göndermeyle izleyenleri güldürdü.

Geçtiğimiz günlerde Almanya'dan Türkiye'ye gelen Tarkan, anlaşma yaptığı bir firmanın yeni reklam filminde oynamaya başladı.

Cem Yılmaz da reklam yüzü olduğu Hepsiburada'nın yeni filmiyle ekranlarda yerini aldı. İbrahim Selim'in Instagram canlı yayınına konuk olan Yılmaz, yaptığı Tarkan esprisiyle kırdı geçirdi.

"TARKAN'DAN SİPARİŞ GELMİŞ"

Canlı yayında Tarkan'a gönderme yapan Cem Yılmaz, "Siparişleri götüreceğim. Tarkan'dan sipariş gelmiş onu götüreceğim birazdan" dedi. Bu sözler üzerine kahkahalara boğulan sunucu İbrahim Selim de "Acele etme ağabey o evdedir zannediyorum" yanıtını verdi.


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Cem Yılmaz
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