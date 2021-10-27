Cem Yılmaz'dan Tarkan'a gönderme!

Geçtiğimiz günlerde Almanya'dan Türkiye'ye gelen Tarkan, anlaşma yaptığı bir firmanın yeni reklam filminde oynamaya başladı.

Cem Yılmaz da reklam yüzü olduğu Hepsiburada'nın yeni filmiyle ekranlarda yerini aldı. İbrahim Selim'in Instagram canlı yayınına konuk olan Yılmaz, yaptığı Tarkan esprisiyle kırdı geçirdi.

"TARKAN'DAN SİPARİŞ GELMİŞ"

Canlı yayında Tarkan'a gönderme yapan Cem Yılmaz, "Siparişleri götüreceğim. Tarkan'dan sipariş gelmiş onu götüreceğim birazdan" dedi. Bu sözler üzerine kahkahalara boğulan sunucu İbrahim Selim de "Acele etme ağabey o evdedir zannediyorum" yanıtını verdi.



