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Cem Yılmaz'dan twitter engeline sert tepki! ''Böyle bir zamanda pes!''

09.02.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter ve TikTok gibi sosyal medya platformlarına Türkiye çapında erişim kısıtlaması yaşandı. Depremin ilk gününden bu yana sık sık kullanılan twitter'a kısıtlama gelmesine ünlülerden tepki yağdı. Cem Yılmaz dün uygulanmaya başlanan twitter'daki bant daraltması uygulamasına sert tepki gösterdi..

Cem Yılmaz'dan twitter engeline sert tepki! ''Böyle bir zamanda pes!''

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, deprem felaketi sonrası yardım çığlıklarının duyulmasına fayda sağlayan Twitter'a yönelik uygulanan 'yavaşlatma' uygulamasına sert tepki gösterdi. Yılmaz, "Hayat kurtarılması için faydası olabilecekken Twitter'a kısıtlama gelmesinin var mı bir açıklaması?" diyerek isyan etti.

SERT TEPKİ

Cem Yılmaz twitter’da başlatılan yavaşlatma uygulamasına sert tepki gösterdi. Ünlü komedyen “Hayat kurtarılması için faydası olabilecekken twitter’a kısıtlama gelmesinin var mı bir açıklaması? 3 gündür bir sürü faydası aşikarken… Böyle bir zamanda? Pes…” diye tepkisini sert bir dille ifade etti.

cem yılmaz

GECE SAATLERİNDE ERİŞİME AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise gece saatlerinde yaptığı açıklamayla, Twitter yönetimiyle mutabakat sağlandığını ve 01.00 itibariyle yeniden erişime açıldığını duyurdu.

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