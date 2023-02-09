Cem Yılmaz'dan twitter engeline sert tepki! ''Böyle bir zamanda pes!''

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, deprem felaketi sonrası yardım çığlıklarının duyulmasına fayda sağlayan Twitter'a yönelik uygulanan 'yavaşlatma' uygulamasına sert tepki gösterdi. Yılmaz, "Hayat kurtarılması için faydası olabilecekken Twitter'a kısıtlama gelmesinin var mı bir açıklaması?" diyerek isyan etti.

SERT TEPKİ

Cem Yılmaz twitter’da başlatılan yavaşlatma uygulamasına sert tepki gösterdi. Ünlü komedyen “Hayat kurtarılması için faydası olabilecekken twitter’a kısıtlama gelmesinin var mı bir açıklaması? 3 gündür bir sürü faydası aşikarken… Böyle bir zamanda? Pes…” diye tepkisini sert bir dille ifade etti.

GECE SAATLERİNDE ERİŞİME AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise gece saatlerinde yaptığı açıklamayla, Twitter yönetimiyle mutabakat sağlandığını ve 01.00 itibariyle yeniden erişime açıldığını duyurdu.

