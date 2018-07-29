MAGAZİN

Cem Yılmaz, Defne Samyeli için moral yemeği verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.07.2018 10:13 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz, annesi Sendegül Samyeli’nin rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren sevgilisi Defne Samyeli için moral yemeği organize etti.

Cem Yılmaz, Defne Samyeli için moral yemeği verdi

Annesi Sendegül Samyeli’nin kalp krizi geçirmesi üzerine zor günler yaşayan Defne Samyeli'yi sevgilisi Cem Yılmaz bir an olsun yalnız bırakmıyor! Yılmaz, Samyeli'ye moral olsun yine yemek düzenledi. Yemekte ünlü komedyenin yakın dostu Ozan Güven ile sevgilisi Ece Önen de vardı.

Etiler Da Mario’daki yemeğin sonunda soruları yanıtlayan Samyeli, birkaç gün önce kalp krizi geçiren annesinin sağlık durumuyla ilgili “Allah’a şükürler olsun, çok iyi. Toparladık” dedi.

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Şarkıcılığıyla da beğeni toplayan Defne Samyeli, Cem Yılmaz’la beraberliğinin ardından sahne ücretini 80 bin liraya çıkardığı iddiasınınsa doğru olmadığını açıkladı: “Bunları ben de sizlerden öğreniyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz defne samyeli

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