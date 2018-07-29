Cem Yılmaz, Defne Samyeli için moral yemeği verdi

Annesi Sendegül Samyeli’nin kalp krizi geçirmesi üzerine zor günler yaşayan Defne Samyeli'yi sevgilisi Cem Yılmaz bir an olsun yalnız bırakmıyor! Yılmaz, Samyeli'ye moral olsun yine yemek düzenledi. Yemekte ünlü komedyenin yakın dostu Ozan Güven ile sevgilisi Ece Önen de vardı.

Etiler Da Mario’daki yemeğin sonunda soruları yanıtlayan Samyeli, birkaç gün önce kalp krizi geçiren annesinin sağlık durumuyla ilgili “Allah’a şükürler olsun, çok iyi. Toparladık” dedi.

Şarkıcılığıyla da beğeni toplayan Defne Samyeli, Cem Yılmaz’la beraberliğinin ardından sahne ücretini 80 bin liraya çıkardığı iddiasınınsa doğru olmadığını açıkladı: “Bunları ben de sizlerden öğreniyorum.”



