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  4. Cem Yılmaz gösterisinin ertelendiğini hastane odasından duyurdu

Cem Yılmaz gösterisinin ertelendiğini hastane odasından duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 21:23 | Son Güncelleme

ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 25 Aralık'taki (bugün) gerçekleşecek gösterisinin rahatsızlığı nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Cem Yılmaz gösterisinin ertelendiğini hastane odasından duyurdu

Orhan OĞUZ/İSTANBUL (DHA) ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 25 Aralık'taki (bugün) gerçekleşecek gösterisinin rahatsızlığı nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Cem Yılmaz hastane odasından paylaştığı videoya "Sevenlerime duyuru ;) Göz var göz var ! Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyunum Ocak 5'e kaydırıldı... Affedin sizi zahmete soktuğum için" notunu ekledi.
Cem Yılmaz videoda hayranlarına ciddi bir şeyinin olmadığını açıklarken şaka yapmaktan geri durmadı.
(FOTOĞRAF)

Cem Yılmaz gösterisinin ertelendiğini hastane odasından duyurdu

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