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Cem Yılmaz “Hadi eyvallah” diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 13:39 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için ünlü isimler de sandık başına gitti.

Cem Yılmaz “Hadi eyvallah” diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için ünlü isimler de sandık başına gitti. Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın oyunu kullandıktan sonra zarfıyla beraber kapıya yönelerek “Hadi eyvallah” demesi sandık görevlilerini kahkahaya boğdu.
31 Mart’ta gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararı alınmasının ardından bugün İstanbullular sandık başına gitti. Çok sayıda ünlü isim de oylarını kullanmak için okulların yolunu tuttu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sanatçı Yalın, oyuncu Ozan Güven, sanatçı Candan Erçetin ve İbrahim Kutluay oyunu Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulunda kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Ünlü isimler, seçmen kağıdı ve nüfus cüzdanıyla birlikte oyunu kullanacağı sandığı öğrenerek sıraya girdi. Cem Yılmaz’ın sandık görevlileriyle sohbet ederken oyunu kullandıktan sonra zarfıyla beraber kapıya yönelerek “Hadi eyvallah” demesi kahkahaya boğdu. Yalın ise oy kullanacağı kabini şaşırınca görevliler tarafından uyarıldı. Candan Erçetin ise kendisini görüntüleyen muhabirlere “Şart mıdır arkadaşlar” dedi.

“Vatandaşlık görevimi yerine getirmem çok normal değil mi”
Oyunu kullanan ünlü komedyen Cem Yılmaz, basın mensuplarının sorularına “Vatandaşlık görevimi yerine getirmem çok normal değil mi” diyerek yanıt verdi.

“Kazanan İstanbul olsun inşallah”
Seçim sonucunda kazananın İstanbul halkı olmasını temenni eden Ünlü sanatçı Yalın, “Tek söyleyeceğim kazanan İstanbul olsun inşallah. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz, inşallah kıymetini bileceğimiz bir gelecek olsun” dedi.

“Umarım her ay seçim sandığına gidip oy vermek durumunda kalmayız”
Vatandaşlık görevini yerine getiren ünlü oyuncu Ozan Güven, “Umarım artık bu seçim herkes için adil, hakkaniyetli ve herkesin içine sinen bir seçim olur. Dolayısıyla biz de böyle her ay seçim sandığına gidip oy vermek durumunda kalmayız” ifadelerini kullandı.

“İnşallah yakın zamanda gene bu mekanda görüşmeyiz”
Oy kullanmasının ardından soruları yanıtlayan ünlü sanatçı Candan Erçetin, “Ne söyleyebilirim inşallah yakın zamanda gene bu mekanda görüşmeyiz” diye konuştu.

Cem Yılmaz “Hadi eyvallah” diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi

Cem Yılmaz “Hadi eyvallah” diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi

Cem Yılmaz “Hadi eyvallah” diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi

Cem Yılmaz “Hadi eyvallah” diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi

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