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Cem Yılmaz'ın 90'lı yıllarda çizdiği karikatürleri gördünüz mü?

Betül Kurucu Betül Kurucu
KOMİK  | 19.03.2019 09:37 | Son Güncelleme

Mesleğe başladığı günden itibaren tüm Türkiye'nin ilgisini çekmeyi başaran işlere imza atan Cem Yılmaz'ın 1990'lı yıllarda Leman dergisi için karikatür çizdiğini biliyor muydunuz?

O zamanlar da kendisine takipçi kitlesi oluşturmayı başaran Cem Yılmaz, bakın karikatür söz konusu olunca nasıl çalışmalarla ön plana çıkmış...

Hepimiz espirilerini ezbere biliyoruz. Peki karikatürlerini biliyor musunuz?
İşte Cem Yılmaz'ın 1990'lı yıllarda Leman dergisi için çizdiği karikatürlerden birkaçı...
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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Karikatür

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