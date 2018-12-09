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Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli paylaşımına beğeni yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.12.2018 09:31 | Son Güncelleme

Komedyen Cem Yılmaz'ın sevgilisi Defne Samyeli ile çektirdiği moda çekimlerini aratmayan fotoğrafı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli paylaşımına beğeni yağdı

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı dolu dizgin devam ediyor. Çift sık sık sosyal medya hesaplarından mutluluklarını takipçileriyle paylaşıyorlar. Cem Yılmaz son olarak sevgilisiyle moda çekimlerini aratmayan bir fotoğraf çektirdi.

Cem Yılmaz, Instagram hesabından sevgilisi Defne Samyeli ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak 'Sonbahar-Kış 2020... Balıksırtı ve ekose tekrar moda olacak... Merkür geri gidiyor aman dikkat' notunu düştü.

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"YENDİM, KONUYU DEĞİŞTİRDİ"

Yılmaz geçtiğimiz günlerde de tavlada yendiği Defne Samyeli'nin fotoğrafını "Tavlada 5/3 yendim hemen kitap okumaya başladı, konuyu değiştirdi." notuyla paylaşmıştı.

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