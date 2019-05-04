Cem Yılmaz'ın nasıl zayıfladığı ortaya çıktı!

Sevgilisi Defne Samyeli ile akupunktur merkezinden çıkarken görüntülenen usta isim Cem Yılmaz'ın bu yöntemle zayıfladığı iddia edildi.

Cem Yılmaz, önceki gün Defne Samyeli ile Nişantaşı'ndaki bir akupunktur kliniğinden çıkarken görüntülendi.

Defne Samyeli ile birlikte olmaya başladıktan sonra dış görünüşüne daha çok dikkat etmeye başlayan komedyen, güzellik merkezlerinin de müdavimi oldu.