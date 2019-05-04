Cem Yılmaz'ın nasıl zayıfladığı ortaya çıktı!

Sevgilisi Defne Samyeli ile akupunktur merkezinden çıkarken görüntülenen usta isim Cem Yılmaz'ın bu yöntemle zayıfladığı iddia edildi.
Defne Samyeli ile aşk yaşayan Cem Yılmaz bu yöntemle zayıflıyor!
Cem Yılmaz, önceki gün Defne Samyeli ile Nişantaşı'ndaki bir akupunktur kliniğinden çıkarken görüntülendi.
Cem Yılmaz'ın kilo vermek için akupunktur yaptırmaya başladığı iddia edildi.
Defne Samyeli ile birlikte olmaya başladıktan sonra dış görünüşüne daha çok dikkat etmeye başlayan komedyen, güzellik merkezlerinin de müdavimi oldu.
Yine iddiaya göre Cem Yılmaz, düzenli cilt bakımı da yaptırmaya başladı.
Geçen yıl 10 ayda 20 kilo veren Cem Yılmaz, özel spor hocası eşliğinde yaptığı antrenmanlarla da kas yapmaya başlamıştı. (Gecce)
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