MAGAZİN

Cem Yılmaz'ın nasıl zayıfladığı ortaya çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2019 12:49 | Son Güncelleme

Son zamanlarda verdiği kilolarla ve bakımlı haliyle dikkat çeken Cem Yılmaz'ın formunun sırrı ortaya çıktı.

Sevgilisi Defne Samyeli ile akupunktur merkezinden çıkarken görüntülenen usta isim Cem Yılmaz'ın bu yöntemle zayıfladığı iddia edildi.

Defne Samyeli ile aşk yaşayan Cem Yılmaz bu yöntemle zayıflıyor!

Cem Yılmaz, önceki gün Defne Samyeli ile Nişantaşı'ndaki bir akupunktur kliniğinden çıkarken görüntülendi.
Cem Yılmaz'ın kilo vermek için akupunktur yaptırmaya başladığı iddia edildi.
Defne Samyeli ile birlikte olmaya başladıktan sonra dış görünüşüne daha çok dikkat etmeye başlayan komedyen, güzellik merkezlerinin de müdavimi oldu.
Yine iddiaya göre Cem Yılmaz, düzenli cilt bakımı da yaptırmaya başladı.
Geçen yıl 10 ayda 20 kilo veren Cem Yılmaz, özel spor hocası eşliğinde yaptığı antrenmanlarla da kas yapmaya başlamıştı. (Gecce)
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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz diyet

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