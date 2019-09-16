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Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz'dan dans şov

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ahu Yağtu ile evliliğinden olan oğlu Kemal Yılmaz'ın dans ettiği bir videoyu paylaştı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri. Zaman zaman Ahu Yağtu ile evliliğinden olan oğlu Kemal Yılmaz'ın dans ettiği anları takipçileriyle paylaşan Yılmaz yine böyle bir anı paylaştı.

Yılmaz'ın "Dans bizim için 1.plandadır..." notuyla paylaştığı video anında beğeni rekoru kırdı. Yılmaz'ın paylaşımındaki çıplak kadın heykeli de gözlerden kaçmadı ve yorum aldı.

Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraftaki çıplak kadın heykeli daha önce de gündem olmuştu.

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