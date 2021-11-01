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Cem Yılmaz'ın takipçisine verdiği yanıt olay oldu

01.11.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz'ın İzmir'deki gösterisi yağmur nedeniyle iptal oldu. Cem Yılmaz'a takipçileri ve bilet alanlar "paramız ne olacak?" diye sordu. Bir takipçisi de 'Nazilli'den geldim otopark para mı kim verecek?' ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz'ın verdiği cevap gündem oldu.

Cem Yılmaz'ın takipçisine verdiği yanıt olay oldu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz iptal edilen gösterisi için Nazilli'den İzmir'e gelen bir takipçisine yanıt verdi.

Yılmaz yanıtında "Dün gösteri iki saat kala yağan yağmurdan iptal oldu.Olur insanlık hali ! ben Nazilliden geldim otopark paramı kim verecük yazmış. Ben vereceğim çünkü bütün parayı ben topluyorum otopark otobüs yolda yenilen poğaça çöp şiş bunları hep ben ödeyeceğim. Bunun doğrusu budur.❤️" diye yazdı.

Yılmaz bir sonraki tweet'inde de "Bi gün Elton John konserindeyim .Yaınmdaki adam vır vır konuşuyo.. Tat alamadım konserden Elton paramı ver diye bağırdım.E lton beni sahneye davet etti lütfen sonra konuşalım dedi. O gün bugün dostluğumuz devam eder. Türkiye’de sanatçılar çok havalı.Burnu büyük. Elton çok farklıydı" dedi.

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Cem Yılmaz Instagram
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