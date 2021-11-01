Cem Yılmaz'ın takipçisine verdiği yanıt olay oldu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz iptal edilen gösterisi için Nazilli'den İzmir'e gelen bir takipçisine yanıt verdi.

Yılmaz yanıtında "Dün gösteri iki saat kala yağan yağmurdan iptal oldu.Olur insanlık hali ! ben Nazilliden geldim otopark paramı kim verecük yazmış. Ben vereceğim çünkü bütün parayı ben topluyorum otopark otobüs yolda yenilen poğaça çöp şiş bunları hep ben ödeyeceğim. Bunun doğrusu budur.❤️" diye yazdı.

Yılmaz bir sonraki tweet'inde de "Bi gün Elton John konserindeyim .Yaınmdaki adam vır vır konuşuyo.. Tat alamadım konserden Elton paramı ver diye bağırdım.E lton beni sahneye davet etti lütfen sonra konuşalım dedi. O gün bugün dostluğumuz devam eder. Türkiye’de sanatçılar çok havalı.Burnu büyük. Elton çok farklıydı" dedi.

