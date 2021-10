Cem Yılmaz'ın üç NFT'si satıldı! İşte ödenen rakamlar

Cem Yılmaz, NFT (Değiştirilemez Token) dünyasına katılan ünlü isimlerden biri olmuştu. Yılmaz, hazırladığı NFT'leri bir platform aracılığıyla satışa çıkartmıştı. Yılmaz'ın NFT'leri satılmaya başladı.

CEM YILMAZ'IN NFT'LERİ SATILDI

Cem Yılmaz’ın üç NFT’si yeni sahiplerini buldu. NFT'ler toplamda yaklaşık olarak 24 bin 500 dolar satıldı.

"000001KIZ" isimli NFT, 6 ethereum (yaklaşık 21 bin dolar), "CYHEAD000001 RED" isimli NFT ve "CYHEAD000005 NAVY" isimli diğer iki NFT ise toplamda 1,03 ethereum (3 bin 500 dolar) karşılığında yeni sahibi ile buluştu.

Söz konusu NFT'leri "WhiskyBath" adlı bir kullanıcı ile birlikte Rıza Selçuk Saydam ve Okan Uçkun satın aldı.

Cem Yılmaz Twitter hesabından ise söz konusu NFT'leri satın alan isimlerin attığı tweet'leri alıntılayarak teşekkür etti.

Yılmaz, WhiskyBath'ın ünlü komedyenin ilk NFT'sini koleksiyonuna eklemiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdiği tweet'ini alıntılayarak ise, "Teşekkürler. Ömür boyu 2 kişilik davetiyeniz hayırlı olsun :)" dedi.

Teşekkürler. Ömürboyu 2 kişilik davetiyeniz hayırlı olsun :) https://t.co/WGSw9oy4mj — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) October 12, 2021

NFT ALANA DAVETİYE HEDİYESİ

Cem Yılmaz, daha önce NFT olarak sunduğu ikonlardan herhangi bir rengine sahip olanların gösterilerine 2 kişilik davetiye kazandığını açıklamıştı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "NFT olarak sunduğum bu ikonlardan herhangi bir rengine sahip olan arkadaşlar, ne zaman ve nerede isterlerse gösterilerime 2 kişilik davetiye kazanmıştır. Siyah beyaz olan ikon sahibi ise ömür boyu her yerde 2 kişilik kombine sahibi oldu. NFT works for me this way... (NFT'nin anlamı benim için bu)" ifadelerini kullanmıştı.

NFT NEDİR?

NFT (Non-Fungible-Token), değiştirilemez ve takas edilemez. Bu açıdan biricik olma değeri taşırlar. Örnek vermek gerekirse herhangi bir sanatçı veya kişi, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde bu NFT'lerin değiştirilmesi söz konusu değildir. NFT'lerin özel dijital imzası olur ve bu imza ile telif hakkı korunur. Öte yandan söz konusu NFT'den yapılan satış ile her seferinde NFT sahibine telif hakkı ücreti kripto ile ödenir.

NFT, takas edilemez jetonlar anlamına gelir. Sanat eserlerinin dijitale dönüşmesi ve dijitalde satılması demektir. En önemli özelliği tek (biricik) olmasıdır. NFT'ler blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanır. Bitcoin, ethereum gibi kripto paralar da blok zinciri teknolojisini kullanmaktadır.