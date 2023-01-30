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Cem Yılmaz, Kerem Bürsin ve Çağatay Ulusoy gibi isimlerle birlikte olmuştu! Serenay Sarıkaya'nın telefon kılıfındaki yazı gündem oldu

30.01.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahraman'daki sevişme sahneleriyle gündemde olan Serenay Sarıkaya selfiesindeki o detayla dikkat çekti. Geçmişte Cem Yılmaz, Kerem Bürsin ve Çağatay Ulusoy gibi isimlerle birlikte olan güzel oyuncunun taşıdığı not olay oldu.

Cem Yılmaz, Kerem Bürsin ve Çağatay Ulusoy gibi isimlerle birlikte olmuştu! Serenay Sarıkaya'nın telefon kılıfındaki yazı gündem oldu

Son günlerde Şahmaran ve Aile dizileriyle gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından ayna karşısında verdiği bir pozu paylaştı.

Sarıkaya'nın o anda telefon kılıfının arkasındaki kamyon arkası yazısı dikkat çekti.

Geçmişte Cem Yılmaz, Kerem Bürsin ve Çağatay Ulusoy gibi isimlerle birlikte olan güzel oyuncunun telefon kılıfında yazan "Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik" sözü gündem oldu.

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Sarıkaya'nın telefon arkasındaki yazısı ise kısa sürede sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

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