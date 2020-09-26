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Cem Yılmaz, Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokeri oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 23:03 | Son Güncelleme

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz telefon jokeri olarak konuk oldu. Cem Yılmaz, programda yarışan Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu'nun kendisine yönelttiği soruyu doğru yanıtladı. İşte Cem Yılmaz'a sorulan soru ve cevabı...

Cem Yılmaz, Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokeri oldu

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Cem Yılmaz'ın doktoru olduğu öğrenilen Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu yarıştı.

Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, "Dinlediğiniz 'Yaylılar İçin 13 Numaralı Sol Majör Serenat' adlı eserin bestekarı kimdir?" sorusunda joker hakkını kullanarak Cem Yılmaz'ı aradı.
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Cem Yılmaz'ın Kenan İmirzalıoğlu ile olan diyaloğu izleyenleri gülümsetti.

Cem Yılmaz, soruya "Mozart" yanıtını vererek yarışmacının bir sonraki soruya geçmesini sağladı.

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