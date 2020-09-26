Cem Yılmaz, Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokeri oldu

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Cem Yılmaz'ın doktoru olduğu öğrenilen Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu yarıştı.
Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, "Dinlediğiniz 'Yaylılar İçin 13 Numaralı Sol Majör Serenat' adlı eserin bestekarı kimdir?" sorusunda joker hakkını kullanarak Cem Yılmaz'ı aradı.
Cem Yılmaz'ın Kenan İmirzalıoğlu ile olan diyaloğu izleyenleri gülümsetti.
Cem Yılmaz, soruya "Mozart" yanıtını vererek yarışmacının bir sonraki soruya geçmesini sağladı.
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