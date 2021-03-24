Cem Yılmaz kimdir? İşte Cem Yılmaz'ın hayat hikayesi

Duruşu ile ağzından çıkan her kelimesi ile sevenlerini kahkahaya boğan komedyen, oyuncu, karikatürist, senarist, yönetmen Cem Yılmaz gerek kariyerinde aldığı yol gerekse de özel yaşamındaki çalkantılar ile her zaman merak ediliyor. Usta komedyen Cem Yılmaz hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Kocamustafapaşa semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Sivaslı olan Cem Yılmaz, Sabahat Yılmaz ve Arif Yılmaz'ın ikinci çocukları olarak dünyaya gelmiştir. Cem Yılmaz'ın, Can Yılmaz adında bir abisi ve Özge Yılmaz isminde bir kız kardeşi vardır.
İlköğrenimini Mehmet Akif İlkokulu'nda tamamlayan Cem Yılmaz, ortaokulda Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulunda okudu ve liseyi Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde bitirdi.
Cem Yılmaz, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi Bölümünde tamamladı. Boğaziçi'nde okurken Cem Yılmaz, bir yandan da Leman dergisinde karikatür çizimlerine başladı.
Cem Yılmaz, ilk stand - up gösterisini 1995 yılının ağustos ayında Leman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Ünlü komedyen, 1995 yılının sonlarına doğru da Beşiktaş Kültür Merkezi'nde stand - up gösterileri yapmaya başladı.
Cem Yılmaz zaman içerisinde tanınmaya başladı ve 1990'ların sonlarına doğru stand - uplarının tamamını kapalı gişe olarak oynamaya başladı ve bu dönemde oldukça güçlü bir rekoru kırmayı başardı.
Cem Yılmaz, kapalı gişe gösterilerini sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Avrupa'nın önde gelen şehirleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de oynadı.
Cem Yılmaz'ın sinema sektörüne adım atması ise aynı zamanda senarist grubunda da yer aldığı 1998 yapımı "Her Şey Çok Güzel Olacak" filmi ile oldu. Ardından Türkiye'deki neredeyse herkesin izlediği "G.O.R.A" filmi, 2006'da yayınlanan "Hokkabaz" filmi, 2008'de yayınlanan "AROG" filmi ve 2009'da çıkan "Yahşi Batı" gibi önemli filmler ile Türk seyircisinin ilgisini ve beğenisini kazanmaya devam etti.
Cem Yılmaz, ortaya çıkarttığı filmlerin bazılarının senarist kadrosunda, bazılarının yönetmen koltuğunda bulunmasının yanı sıra filmlerinde oyuncu olarak da yer aldı ve üstün başarılar kazandı.
Cem Yılmaz, 2012 senesinde 4 aylık hamile olan sevgilisi Ahu Yağtu ile dünya evine girdi ve bu evlilikten Kemal adını verdiği bir oğlu oldu. Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile olan evliliği çok uzun sürmedi, ünlü komedyen ve eşi 31 Aralık 2013 tarihinde boşandılar.
Cem Yılmaz'ın adı daha sonra uzun süre üniversite arkadaşı Defne Samyeli ve güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile de anıldı.
KİTAPLARI
1998 - Karikatürler
GÖSTERİLERİ
1999 - Milenyum
1999 & 2001 - Bir Tat Bir Doku
2001 & 2008 - CMYLMZ
2010 - CMYLMZ Soru & Cevap
2011 - CM101MMXI - FUNDAMENTALS
SENARYOLARI
2017 - Arif ile 216
2015 - Ali Baba Ve Yedi Cüceler
2014 - Pek Yakında
2013 - CM101MMX1 Fundamentals
2009 - Yahşi Batı
2008 - A.R.O.G
2006 - Hokkabaz
2003 - G.O.R.A
1998 - Her Şey Çok Güzel Olacak
DİZİLER VE FİLMLER
2017 - Arif ile 216
2015 - Ali Baba Ve Yedi Cüceler
2014 - Pek Yakında
2008 - A.R.O.G
2006 - Hokkabaz
YAPIMCI
2017 - Arif ile 216
2017 - Deli Aşk
2015 - Ali Baba Ve Yedi Cüceler
2014 - Pek Yakında
2009 - Yahşi Batı
2008 - A.R.O.G
OYUNCU
2017 - Arif ile 216
2017 - Deli Aşk
2016 - İftarlık Gazoz
2015 - Ali Baba Ve Yedi Cüceler
2014 - Son Umut
2014 - Pek Yakında
2013 - Yahşi Çin
2013 - CM101MMX1 Fundamentals
2012 - Şahane Misafir
2011 - Arabalar 2
2010 - Zefir
2010 - Av Mevsimi
2009 - Yahşi Batı
2009 - Arthur: Maltazar'ın İntikamı
2008 - Canım Ailem
2008 - A.R.O.G
2007 - Arı Filmi
2006 - Hokkabaz
2005 - Organize İşler
2005 - Dikkat Şahan Çıkabilir
2004 - Simbiyotik
2009 - Avrupa Yakası 6. Sezon
2003 - G.O.R.A
2000 - Vizontele
1998 - Herşey Çok Güzel Olacak
1996 - Beyaz Show
1995 - Bir Demet Tiyatro
1994 - Televole
1993 - İbo Show
1991 - Laf Lafı Açıyor
2016 - 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri - Sinema Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (İftarlık Gazoz)
2011 - 4.Yeşilçam Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Av Mevsimi)
2007 - 12.Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Hokkabaz)
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