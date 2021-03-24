Cem Yılmaz kimdir? İşte Cem Yılmaz'ın hayat hikayesi

Duruşu ile ağzından çıkan her kelimesi ile sevenlerini kahkahaya boğan komedyen, oyuncu, karikatürist, senarist, yönetmen Cem Yılmaz gerek kariyerinde aldığı yol gerekse de özel yaşamındaki çalkantılar ile her zaman merak ediliyor. Usta komedyen Cem Yılmaz hakkında merak edilenleri sizler için derledik. CEM YILMAZ KİMDİR? Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Kocamustafapaşa semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Sivaslı olan Cem Yılmaz, Sabahat Yılmaz ve Arif Yılmaz'ın ikinci çocukları olarak dünyaya gelmiştir. Cem Yılmaz'ın, Can Yılmaz adında bir abisi ve Özge Yılmaz isminde bir kız kardeşi vardır. İlköğrenimini Mehmet Akif İlkokulu'nda tamamlayan Cem Yılmaz, ortaokulda Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulunda okudu ve liseyi Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde bitirdi. Cem Yılmaz, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi Bölümünde tamamladı. Boğaziçi'nde okurken Cem Yılmaz, bir yandan da Leman dergisinde karikatür çizimlerine başladı.

Cem Yılmaz, ilk stand - up gösterisini 1995 yılının ağustos ayında Leman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Ünlü komedyen, 1995 yılının sonlarına doğru da Beşiktaş Kültür Merkezi'nde stand - up gösterileri yapmaya başladı. Cem Yılmaz zaman içerisinde tanınmaya başladı ve 1990'ların sonlarına doğru stand - uplarının tamamını kapalı gişe olarak oynamaya başladı ve bu dönemde oldukça güçlü bir rekoru kırmayı başardı. Cem Yılmaz, kapalı gişe gösterilerini sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Avrupa'nın önde gelen şehirleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de oynadı. Cem Yılmaz'ın sinema sektörüne adım atması ise aynı zamanda senarist grubunda da yer aldığı 1998 yapımı "Her Şey Çok Güzel Olacak" filmi ile oldu. Ardından Türkiye'deki neredeyse herkesin izlediği "G.O.R.A" filmi, 2006'da yayınlanan "Hokkabaz" filmi, 2008'de yayınlanan "AROG" filmi ve 2009'da çıkan "Yahşi Batı" gibi önemli filmler ile Türk seyircisinin ilgisini ve beğenisini kazanmaya devam etti. Cem Yılmaz, ortaya çıkarttığı filmlerin bazılarının senarist kadrosunda, bazılarının yönetmen koltuğunda bulunmasının yanı sıra filmlerinde oyuncu olarak da yer aldı ve üstün başarılar kazandı.

CEM YILMAZ EVLİ Mİ? Cem Yılmaz, 2012 senesinde 4 aylık hamile olan sevgilisi Ahu Yağtu ile dünya evine girdi ve bu evlilikten Kemal adını verdiği bir oğlu oldu. Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile olan evliliği çok uzun sürmedi, ünlü komedyen ve eşi 31 Aralık 2013 tarihinde boşandılar. Cem Yılmaz'ın adı daha sonra uzun süre üniversite arkadaşı Defne Samyeli ve güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile de anıldı. CEM YILMAZ KARİYERİ KİTAPLARI 1998 - Karikatürler GÖSTERİLERİ 1999 - Milenyum 1999 & 2001 - Bir Tat Bir Doku 2001 & 2008 - CMYLMZ 2010 - CMYLMZ Soru & Cevap 2011 - CM101MMXI - FUNDAMENTALS SENARYOLARI 2017 - Arif ile 216 2015 - Ali Baba Ve Yedi Cüceler 2014 - Pek Yakında 2013 - CM101MMX1 Fundamentals 2009 - Yahşi Batı 2008 - A.R.O.G 2006 - Hokkabaz 2003 - G.O.R.A 1998 - Her Şey Çok Güzel Olacak DİZİLER VE FİLMLER 2017 - Arif ile 216 2015 - Ali Baba Ve Yedi Cüceler 2014 - Pek Yakında 2008 - A.R.O.G 2006 - Hokkabaz YAPIMCI 2017 - Arif ile 216 2017 - Deli Aşk 2015 - Ali Baba Ve Yedi Cüceler 2014 - Pek Yakında 2009 - Yahşi Batı 2008 - A.R.O.G OYUNCU 2017 - Arif ile 216