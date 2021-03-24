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Cem Yılmaz kimdir? İşte Cem Yılmaz'ın hayat hikayesi

24.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen ismi Cem Yılmaz, yıllardır birçok insanı güldüren komedyen, oyuncu, müzisyen, karikatürist, seslendirmen, yapımcı, senarist ve yönetmendir. Ahu Yağtu ile evliliğinden bir çocuk babası olan Cem Yılmaz, bir zamanlar Serenay Sarıkaya ve Defne Samyeli ile yaşadığı birlikteliklerle de gündeme geldi. Peki Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden olan Cem Yılmaz kimdir? İşte Cem Yılmaz hakkında merak edilenler ve Cem Yılmaz'ın hikayesi.

Cem Yılmaz kimdir? İşte Cem Yılmaz'ın hayat hikayesi

Duruşu ile ağzından çıkan her kelimesi ile sevenlerini kahkahaya boğan komedyen, oyuncu, karikatürist, senarist, yönetmen Cem Yılmaz gerek kariyerinde aldığı yol gerekse de özel yaşamındaki çalkantılar ile her zaman merak ediliyor. Usta komedyen Cem Yılmaz hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Cem Yılmaz kimdir? İşte Cem Yılmaz'ın hayat hikayesi

CEM YILMAZ KİMDİR?

Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Kocamustafapaşa semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Sivaslı olan Cem Yılmaz, Sabahat Yılmaz ve Arif Yılmaz'ın ikinci çocukları olarak dünyaya gelmiştir. Cem Yılmaz'ın, Can Yılmaz adında bir abisi ve Özge Yılmaz isminde bir kız kardeşi vardır.

İlköğrenimini Mehmet Akif İlkokulu'nda tamamlayan Cem Yılmaz, ortaokulda Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulunda okudu ve liseyi Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde bitirdi.

Cem Yılmaz kimdir? İşte Cem Yılmaz'ın hayat hikayesi

Cem Yılmaz, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi Bölümünde tamamladı. Boğaziçi'nde okurken Cem Yılmaz, bir yandan da Leman dergisinde karikatür çizimlerine başladı.

Cem Yılmaz, ilk stand - up gösterisini 1995 yılının ağustos ayında Leman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Ünlü komedyen, 1995 yılının sonlarına doğru da Beşiktaş Kültür Merkezi'nde stand - up gösterileri yapmaya başladı.

Cem Yılmaz zaman içerisinde tanınmaya başladı ve 1990'ların sonlarına doğru stand - uplarının tamamını kapalı gişe olarak oynamaya başladı ve bu dönemde oldukça güçlü bir rekoru kırmayı başardı.

Cem Yılmaz kimdir? İşte Cem Yılmaz'ın hayat hikayesi

Cem Yılmaz, kapalı gişe gösterilerini sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Avrupa'nın önde gelen şehirleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de oynadı.

Cem Yılmaz'ın sinema sektörüne adım atması ise aynı zamanda senarist grubunda da yer aldığı 1998 yapımı "Her Şey Çok Güzel Olacak" filmi ile oldu. Ardından Türkiye'deki neredeyse herkesin izlediği "G.O.R.A" filmi, 2006'da yayınlanan "Hokkabaz" filmi, 2008'de yayınlanan "AROG" filmi ve 2009'da çıkan "Yahşi Batı" gibi önemli filmler ile Türk seyircisinin ilgisini ve beğenisini kazanmaya devam etti.

Cem Yılmaz, ortaya çıkarttığı filmlerin bazılarının senarist kadrosunda, bazılarının yönetmen koltuğunda bulunmasının yanı sıra filmlerinde oyuncu olarak da yer aldı ve üstün başarılar kazandı.

Cem Yılmaz kimdir? İşte Cem Yılmaz'ın hayat hikayesi

CEM YILMAZ EVLİ Mİ?

Cem Yılmaz, 2012 senesinde 4 aylık hamile olan sevgilisi Ahu Yağtu ile dünya evine girdi ve bu evlilikten Kemal adını verdiği bir oğlu oldu. Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile olan evliliği çok uzun sürmedi, ünlü komedyen ve eşi 31 Aralık 2013 tarihinde boşandılar.

Cem Yılmaz'ın adı daha sonra uzun süre üniversite arkadaşı Defne Samyeli ve güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile de anıldı.

CEM YILMAZ KARİYERİ

KİTAPLARI

1998 - Karikatürler

GÖSTERİLERİ

1999 - Milenyum

1999 & 2001 - Bir Tat Bir Doku

2001 & 2008 - CMYLMZ

2010 - CMYLMZ Soru & Cevap

2011 - CM101MMXI - FUNDAMENTALS

SENARYOLARI

2017 - Arif ile 216

2015 - Ali Baba Ve Yedi Cüceler

2014 - Pek Yakında

2013 - CM101MMX1 Fundamentals

2009 - Yahşi Batı

2008 - A.R.O.G

2006 - Hokkabaz

2003 - G.O.R.A

1998 - Her Şey Çok Güzel Olacak

Cem Yılmaz kimdir? İşte Cem Yılmaz'ın hayat hikayesi

DİZİLER VE FİLMLER

2017 - Arif ile 216

2015 - Ali Baba Ve Yedi Cüceler

2014 - Pek Yakında

2008 - A.R.O.G

2006 - Hokkabaz

YAPIMCI

2017 - Arif ile 216

2017 - Deli Aşk

2015 - Ali Baba Ve Yedi Cüceler

2014 - Pek Yakında

2009 - Yahşi Batı

2008 - A.R.O.G

Cem Yılmaz kimdir? İşte Cem Yılmaz'ın hayat hikayesi

OYUNCU

2017 - Arif ile 216

2017 - Deli Aşk

2016 - İftarlık Gazoz

2015 - Ali Baba Ve Yedi Cüceler

2014 - Son Umut

2014 - Pek Yakında

2013 - Yahşi Çin

2013 - CM101MMX1 Fundamentals

2012 - Şahane Misafir

2011 - Arabalar 2

2010 - Zefir

2010 - Av Mevsimi

2009 - Yahşi Batı

2009 - Arthur: Maltazar'ın İntikamı

2008 - Canım Ailem

2008 - A.R.O.G

2007 - Arı Filmi

2006 - Hokkabaz

2005 - Organize İşler

2005 - Dikkat Şahan Çıkabilir

2004 - Simbiyotik

2009 - Avrupa Yakası 6. Sezon

2003 - G.O.R.A

2000 - Vizontele

1998 - Herşey Çok Güzel Olacak

1996 - Beyaz Show

1995 - Bir Demet Tiyatro

1994 - Televole

1993 - İbo Show

1991 - Laf Lafı Açıyor

Cem Yılmaz kimdir? İşte Cem Yılmaz'ın hayat hikayesi

CEM YILMAZ'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

  • 2016 - 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri - Sinema Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (İftarlık Gazoz)

  • 2011 - 4.Yeşilçam Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Av Mevsimi)

  • 2007 - 12.Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (Hokkabaz)

  • 2006 - 11.Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Organize İşler)
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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
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