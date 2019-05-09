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Cem Yılmaz korkuttu! Herkes gösterinin parçası sanıyordu...

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.05.2019 09:30 | Son Güncelleme

Başarılı komedyen Cem Yılmaz, dün akşam çıktığı sahnede fenalaştı. Yılmaz'ın gösterisine giden Hakan Hatipoğlu ise sahnede korkutan anları anlattı.

Cem Yılmaz korkuttu! Herkes gösterinin parçası sanıyordu...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, dün çıktığı sahnede birden fenalaştı. Yılmaz'ın şaka yaptığını düşünen ekip ise ilk başta tepkisiz kaldı. Ancak Yılmaz 'cidden iyi değilim' deyince herkes dondu kaldı. Fenalaşan ünlü komedyen hemen kulise gitti.

SAHNEDE FENALAŞTI

Onlarca kişinin önünde fenalaşan ünlü komedyen kulise götürülerek dinlendirildi. 20 dakikalık molanın ardından tekrar sahneye dönen ünlü komedyenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

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"HERKES DONDU KALDI"

Yılmaz'ın gösterisine giden Hakan Hatipoğlu ise Twitter hesabından gösteride yaşananları şu sözlerle anlattı: "Cem Yılmaz gösteride fenalaştı. Başta herkes şaka sandı. Kulise yönelip, "Cidden iyi değilim" deyince herkes dondu kaldı. Sonrasında anonsla ve 20 dakika gösteriye ara verildi. Yarım saate bomba gibi döndü. Tansiyonu düşmüş ama korkuttu sonrası kahkahalar.. Geçmiş olsun üstad"

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Cem Yılmaz gösteri fenalaştı Hakan HAtipoğlu

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