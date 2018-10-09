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Cem Yılmaz Malatya yolcusu!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.10.2018 00:51 | Son Güncelleme

8. Malatya Uluslararası Film Festivali, usta komedyen Cem Yılmaz ve "Arif V 216" filminin ekibini Malatya'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Cem Yılmaz Malatya yolcusu!

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek8. Malatya Uluslararası Film Festivali, usta komedyen Cem Yılmaz ve "Arif V 216" filminin ekibini Malatya'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Beyazperdeye 1998 yılında "Her Şey Çok Güzel Olacak"isimli film ile adım atan usta komedyen Cem Yılmaz, aralarında Türk Sineması'nın en sevilen komedi filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., Hokkabaz, A.R.O.G, Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu 10 filmde rol alan usta komedyen, senaryosunu da kendi yazdığı "Arif V 216" filminde başrolleri Ozan Güven, Farah Zeynep Abdullah, Zafer Alagöz ve Özkan Uğur ile paylaşıyor.

ŞENER ŞENER'E ÖDÜLÜNÜ TAKDİM EDECEK
Festivalin aynı zamanda açılış günü olan 9 Kasım'da 'Komedi Kuşağı'nda Arif V 216 filminin gösterimine ekibiyle birlikte katılacak olan Cem Yılmaz, Malatyalı sinemaseverlerle buluşacak. Cem Yılmaz, aynı akşam düzenlenecek açılış galasında, bu yıl Onur Ödülü'ne layık görülen büyük usta Şener Şen'e ödülünü takdim edecek.

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Cem Yılmaz malatya 8. Malatya Uluslararası Film Festivali

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