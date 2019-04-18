MAGAZİN

Cem Yılmaz mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2019 11:35 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra görevi Mevlüt Uysal'dan devraldı. Mazbatayı aldıktan sonra tebrik mesajları yağan İmamoğlu'na bir tebrik mesajı da komedyen Cem Yılmaz'dan geldi.

Cem Yılmaz mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşamüstü eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte mazbatasını Çağlayan'daki İl Seçim Kurulu'ndan aldı. Yüzlerce kişinin karşıladığı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına giderek Mevlüt Uysal'dan görevi devraldı.

Görevi devralmasıyla birçok destek mesajı alan Ekrem İmamoğlu'na bir destek mesajı da ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi.

"KOLAY GELSİN BAŞKANIM"

Twitter'dan paylaşım yapan Cem Yılmaz, "Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızı tebrik ediyor, İstanbul için, hepimiz için güzel günler diliyorum. Allah'a şükür belediyeden abi bir konser, abi bizim bir tarla işi vardı, abi bizim ruhsat işi ne oldu gibi derdi olan biri değilim, hiç olmadım... Ve bizden çok var. Kolay gelsin başkanım." dedi.

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Ekrem İmamoğlu Cem Yılmaz tebrik mazbata

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