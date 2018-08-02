MAGAZİN

Cem Yılmaz o iddialara tepki gösterdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.08.2018 21:26 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, Bodrum Milas Havaalanı'nda görüntülendi. Oğlu Kemal'in doğum günü partisi için Ahu Yağtu ve Defne Samyeli'nin bir araya gelmek istemediği iddialarına yanıt veren komedyen, çıkan haberlere tepki gösterdi.

Cem Yılmaz o iddialara tepki gösterdi!

Oğlu Kemal'in doğum günü partisinde eski eşi ve sevgilisinin aynı evde bir araya gelmek istemediği haberlerine yanıt veren ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Ne diyorsunuz siz güzel kardeşim, siz kendiniz uyduruyorsunuz. Neden bahsediyorsunuz böyle, bizim böyle bir hayatımız yok" diyerek çıkıştı.

Gazetecilerin medyaya yansıyan haberleri sorduklarını söylemeleri üzerine iyice sinirlenen komedyen, "Saçma sapan haberler bunlar, kimseyi ilgilendirmez kardeşim" diyerek aracına bindi. Bir hayli sinirli olan Cem Yılmaz'ı, sevgilisi Defne Samyeli destek olarak sakinleştirdi.

Oğlunun doğum günü partisini Bodrum Mandarin'de bulunan evinde yapacağı öğrenilen Cem Yılmaz'ın, Defne Samyeli ve Ahu Yağtu'yu bir araya getirip getirmeyeceği merak konusu oldu.

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Seçkin Piriler'den Meral Kaplan'la kavga açıklaması 'Bizimki kardeş kavgası'Seçkin Piriler'den Meral Kaplan'la kavga açıklaması 'Bizimki kardeş kavgası'
Gonca Derin'den olay gönderme: 'Tekne kiralık...'Gonca Derin'den olay gönderme: 'Tekne kiralık...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz defne samyeli Bodrum

En Çok Okunan Haberler

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

'Karnındaki kitleyi fark edip, hastaneye koştum'

'Karnındaki kitleyi fark edip, hastaneye koştum'

İran baharı mı? Başkent Tahran'da halk isyan bayrağını çekti

İran baharı mı? Başkent Tahran'da halk isyan bayrağını çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hazal Kaya Hollywood yolunda

Hazal Kaya Hollywood yolunda

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Arzu Yanardağ çocukluğuna döndü!

Arzu Yanardağ çocukluğuna döndü!

Sıla Ege'yi salladı!

Sıla Ege'yi salladı!

Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç'ın Hollywood turu!

Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç'ın Hollywood turu!

90’lı yılların sevilen ismi Mansur Ark'tan yeni albüm sürprizi

90’lı yılların sevilen ismi Mansur Ark'tan yeni albüm sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.