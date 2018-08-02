Cem Yılmaz o iddialara tepki gösterdi!

Oğlu Kemal'in doğum günü partisinde eski eşi ve sevgilisinin aynı evde bir araya gelmek istemediği haberlerine yanıt veren ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Ne diyorsunuz siz güzel kardeşim, siz kendiniz uyduruyorsunuz. Neden bahsediyorsunuz böyle, bizim böyle bir hayatımız yok" diyerek çıkıştı.

Gazetecilerin medyaya yansıyan haberleri sorduklarını söylemeleri üzerine iyice sinirlenen komedyen, "Saçma sapan haberler bunlar, kimseyi ilgilendirmez kardeşim" diyerek aracına bindi. Bir hayli sinirli olan Cem Yılmaz'ı, sevgilisi Defne Samyeli destek olarak sakinleştirdi.

Oğlunun doğum günü partisini Bodrum Mandarin'de bulunan evinde yapacağı öğrenilen Cem Yılmaz'ın, Defne Samyeli ve Ahu Yağtu'yu bir araya getirip getirmeyeceği merak konusu oldu.

