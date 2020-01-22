Cem Yılmaz, Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü'ne konuk oldu! Ünlü ikiliden dedeler pozu!

Okan Bayülgen (55) ile Cem Yılmaz (46) uzun zaman sonra bir araya geldi.

Vizyona giren son filmi Karakomik Filmler 2 ile dikkatleri üzerine çeken, Cem Yılmaz, tv100'ün sevilen programı Uykusuzlar Kulübü'ne konuk oldu. Ağıran saçları ve sakallarıyla dikkat çeken iki komedyenin verdiği poz ise hayranlarının beğenisi topladı.

Cem Yılmaz, programın sunucusu Okan Bayülgen ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Açma dedeler" notu ile paylaştı.

Cem Yılmaz'ın konuk olduğu Uykusuzlar Kulubü'nün yeni bölümü, 25 Ocak Cumartesi akşamı tv100'de ekrana gelecek.



