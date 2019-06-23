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Cem Yılmaz oyunu Beşiktaş'ta kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 13:59 | Son Güncelleme

ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz ve oyuncu Ozan Güven, Levent'te Lütfü Banat İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Cem Yılmaz oyunu Beşiktaş'ta kullandı

İSTANBUL,(DHA)-ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz ve oyuncu Ozan Güven, Levent'te Lütfü Banat İlkokulu'nda oyunu kullandı. Cem Yılmaz, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade etti.
23 Haziran İstanbul seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Levent'te Lütfü Banat İlkokulu'nda ise ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Ozan Güven, şarkıcı Yalın ve eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay oyunu kullandı.
Cem Yılmaz, oy kullanacağı sırada pusulanın bulunduğu zarfı sandığa atmak üzereyken yaptığı espriyle komik anlar yaşattı. Sandık görevlilerine hal ve hatırlarını soran ünlü komedyen, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi. Lütfü Banat İlkokulu'nda oy kullanan başka ünlüler ise oyuncu Ozan Güven, şarkıcı Yalın ve eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay oldu.

(FOTOĞRAFLI)

Cem Yılmaz oyunu Beşiktaş'ta kullandıCem Yılmaz oyunu Beşiktaş'ta kullandıCem Yılmaz oyunu Beşiktaş'ta kullandıCem Yılmaz oyunu Beşiktaş'ta kullandı

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