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Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli'yi oğlu Kemal ile tanıştırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.08.2018 12:15 | Son Güncelleme

4.5 aydır birlikte olan Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli’yi Bodrum’da oğlu Kemal ile tanıştırdı.

Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli'yi oğlu Kemal ile tanıştırdı

Bayram tatilini Bodrum’da geçiren Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli önceki gün Bodrum Mandarin’deki evinin havuzunda görüntülendi.

Önceki gün birlikte ilk kez bir fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz, oğlu ile sevgilisini tanıştırdı. Eski eşi Ahu Yağtu’nun ise İzmir-Urla’da ailesiyle olduğu öğrenildi.

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4.5 aydır birlikte olan çiftin ilişkilerini Cem Yılmaz şu sözlerle anlatmıştı:
"Tanışıklığımız 90’lı yıllara dayanıyor. Defne’yi yıllardır uzaktan görür ve hayranlıkla bakardım, ama yakın bir arkadaşlığımız yoktu. Defne şahane bir insan.

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Çok iyi anlaştığım biriyle çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Muhabbetimiz çok değerli. Bizi kıymetli kılan şey benim onu, onun beni beğenmesi değil. İkimiz birlikteyken kendimizi ne kadar iyi hissettiğimiz.”

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Cem Yılmaz defne samyeli cem yılmaz oğlu

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