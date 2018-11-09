Cem Yılmaz sırrını paylaştı

Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve başrollerini Ozan Güven, Seda Bakan, Farah Zeynep Abdullah, Zafer Algöz ve Özkan Uğur ile paylaştığı "Arif V 216" adlı film, festivalin "Komedi Kuşağı" kapsamında, bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gösterildi.

Cem Yılmaz, filmin ardından düzenlenen söyleşide yaptığı konuşmada, seyirciyle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sinema perdesinde görülmeye layık olan şeyleri, bir plan dahilinde gösterme gayretinde olduğunu belirten Yılmaz, "G.O.R.A", "A.R.O.G" ile "Arif V 216" filmlerindeki "Arif" karakterinin normal bir insan olduğunu söyledi.

"Beni Arif diye bilen bir sürü adam var" diyen Yılmaz, "Ben işimi onun gibi halletmeye çalışsam kariyerim iki sene sürerdi. Bir karakteri kabaca 'pazarlamak' için 'bu içimizden biri' derler. Ben hiçbir kardeşimizin Arif gibi olmasını istemem. Bizim, kötü örnekleri filmin içinde tartmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"GÜZEL ŞEYLER, DÜNYANIN HER YERİNDE DEĞERLİDİR"

Bir seyircinin, "Ben sinemada tekelleşme olduğunu düşünüyorum. Sizleri böyle festivaller olmasa göremeyeceğiz. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Yılmaz, bunun, işin üretim kısmında önemli olmadığı söyledi.