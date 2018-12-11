MAGAZİN

Cem Yılmaz taksici Güven oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.12.2018 02:39 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz, Kara Komik Filmler serisindeki yeni rolünün fotoğrafını paylaştı. Cem Yılmaz, Karakomik Filmler serisinin dördüncüsü olan 'Deli'de bir taksiciyi canlandıracak.

Cem Yılmaz taksici Güven oldu!

Ocak ayında Kaçamak ve 2 Arada isminde 60 dakikalık ve iki bağımsız hikaye ile izleyicilerinin karşısında olmaya hazırlanan usta komedyen Cem Yılmaz, Karakomik Filmler serisinde yer alan üçüncü filminin Emanet olduğunu açıklamıştı.

Cem Yılmaz, setten yeni bir kare paylaştı. Cem Yılmaz, Levent'teki ofisinin bahçesine çektiği sarı taksiyle poz vererek 'Evet... Bu ay ismim Güven ve taksiciyim. Kara Komik Filmler Deli! Nisanda sinemalarda' notunu yazdı. Cem Yılmaz'ın Deli isimli filminde Özkan Uğur, Büşra Develi, Cem Davran ve Hakan Gerçek rol alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Karakomik Filmler

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