Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya gerildi! Cem evi terk etti ama...

Karantina sürecini birlikte geçiren komedyen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın, ilişkilerinde ilk krizi yaşadığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde tartıştıktan sonra evleri ayıran ünlü çiftin, birkaç gün sonra barıştığı konuşuluyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa'nın haberine göre; Cem Yılmaz, çıkan tartışmanın ardından kendi evini terk ederek Bodrum'a gitti. Sarıkaya ise bunun üzerine Çanakkale'nin yolunu tuttu. Ayrılığa birkaç gün dayanabilen Yılmaz, soluğu sevgilisinin yanında aldı.

Ünlü çift, aralarındaki sorunu kısa sürede çözerek, Çanakkale'de yeniden bir araya geldi. Cem Yılmaz, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaşarak aşkını ilan etti.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çiftinin ilişkisini ortaya çıkaran '2. Sayfa' programının sunucuları, Serenay'ın evde dahi devam eden yoğun iş temposundan dolayı Yılmaz'la ilgilenemediği için aralarında gerginlik yaşandığını belirtti.

