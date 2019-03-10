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Cem Yılmaz yeni gösterisiyle Londra'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 01:11 | Son Güncelleme

Komedyen Cem Yılmaz yeni gösterisi ''Diamond Elite Platinum Plus'' ile Londra'da sahne aldı

LONDRA (AA) - Oyuncu, senarist, yönetmen ve komedyen Cem Yılmaz yeni gösterisi ''Diamond Elite Platinum Plus'' ile Londra'da sahneye çıktı.

Yılmaz, yeni tek kişilik gösterisi ''Diamond Elite Platinum Plus''la Londra'nın batısındaki Eventim Apollo gösteri merkezinde İngiltere'de yaşayan Türk seyircilerle buluştu.

Gösteri için 3 bin 500 kişilik salonu dolduran seyirciler, öncesinde de salonun dışında uzun kuyruklar oluşturdu.

Turkish Bank'ın sponsorluğunda gerçekleşen gösteriyi Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Eventim Apollo ingiltere Londra

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