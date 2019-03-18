Cem Yılmaz yeni stand up gösterisini İstanbul'da sergiledi

Son olarak 2012 yılında Fundamentals gösterisiyle sahneye çıkan Cem Yılmaz yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus ile sahnelere dönüş yaptı. TİM Show Center’da izleyicisinin karşısına çıkan Yılmaz’ın gösterisi büyük ilgi gördü.

Mart ve Nisan ayı biletleri satışa sunulduğu gün, saatler içinde tükenen şovun Mayıs ayı biletleri ise çok yakında satışa sunulacak.

Diamond Elite Platinum Plus gösterisi yeni sezonda da Eylül ayından itibaren yıl sonuna kadar seyirciyle buluşmaya devam edecek

