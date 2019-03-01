Cem Yılmaz yine yaptı yapacağını! 35 yıl önceki görüntüsünü buldu

Sosyal medyada videoyu paylaşan Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz ise o reklam görüntülerini Defne Samyeli'yi fark eden kişi oldu.

Defne Samyeli'nin yıllar önce oynadığı reklam filmi, Samyeli tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Altına yazdığı not ile yıllar önceki videoda Samyeli'yi bulup fark eden sevgilisi Cem Yılmaz'a özel teşekkür etti.

"CEM YILMAZ'A ÖZEL TEŞEKKÜRLERİMLE"

Instagram hesabından Defne Samyeli, yıllar önce ağabeyi ile oynadığı atari reklamından bir kesit paylaşarak "Kameralarla haşır neşirliğin ilk yılları.. Bunda Sühan Samyeli (Ortada) ile biraz figüran gibiyiz ama havalı rollerimizin olduğu reklamlarımız da oldu. Bu videoyu ve 10-11 yaşındaki hallerimizi bir çırpıda bulup fark eden Cem Yılmaz'a özel teşekkürlerimle..." notunu düştü.