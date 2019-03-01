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Cem Yılmaz yine yaptı yapacağını! 35 yıl önceki görüntüsünü buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

Defne Samyeli'nin yıllar önce bir reklam filminde oynadığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada videoyu paylaşan Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz ise o reklam görüntülerini Defne Samyeli'yi fark eden kişi oldu.

Ünlülerin eski fotoğrafları

Defne Samyeli

Defne Samyeli
Defne Samyeli'nin yıllar önce oynadığı reklam filmi, Samyeli tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Altına yazdığı not ile yıllar önceki videoda Samyeli'yi bulup fark eden sevgilisi Cem Yılmaz'a özel teşekkür etti.

"CEM YILMAZ'A ÖZEL TEŞEKKÜRLERİMLE"

"CEM YILMAZ'A ÖZEL TEŞEKKÜRLERİMLE"
Instagram hesabından Defne Samyeli, yıllar önce ağabeyi ile oynadığı atari reklamından bir kesit paylaşarak "Kameralarla haşır neşirliğin ilk yılları.. Bunda Sühan Samyeli (Ortada) ile biraz figüran gibiyiz ama havalı rollerimizin olduğu reklamlarımız da oldu. Bu videoyu ve 10-11 yaşındaki hallerimizi bir çırpıda bulup fark eden Cem Yılmaz'a özel teşekkürlerimle..." notunu düştü.
Rasim Öztekin Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Usta oyuncu paylaştığı kareye, "#tbt ise, al işte #tbt" notunu düştü.
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