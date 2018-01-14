Cem Yılmaz'dan hayranlarına yeni sürpriz!

Tribute albümü bulunan sanatçılar kervanına İlhan Şeşen de katılıyor. Şubat ayında yayınlanacak olan albümde ünlü isimlerin seslendirdiği İlhan Şeşen şarkıları yer alacak.

Çalışmadaki şarkıları Alpay, Ayla Çelik, Aylin Aslım, Buray, Ceylan Ertem, Eser Yeneler, Grup Gündoğarken, İhtiyaç Molası, Yalın, Yaşar, Zeynep Talu ve Mehmet Erdem yorumlayacak.

Albümün sürprizi ise Cem Yılmaz. Şu sıralar “Arif V216” filmi ile adından söz ettiren ünlü komedyen, “Ellerimde Çiçekler” şarkısı ile yer alacak.