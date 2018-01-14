MAGAZİN

Cem Yılmaz'dan hayranlarına yeni sürpriz!

MAGAZİN HABERLERİ | 14.01.2018 11:06 | Son Güncelleme 8 saat önce

İlhan Şeşen şubat ayında tribute albüm yayınlayacak. Albümde Cem Yılmaz da “Ellerimde Çiçekler” şarkısıyla yer alacak.

Cem Yılmaz'dan hayranlarına yeni sürpriz!

Tribute albümü bulunan sanatçılar kervanına İlhan Şeşen de katılıyor. Şubat ayında yayınlanacak olan albümde ünlü isimlerin seslendirdiği İlhan Şeşen şarkıları yer alacak.

Çalışmadaki şarkıları Alpay, Ayla Çelik, Aylin Aslım, Buray, Ceylan Ertem, Eser Yeneler, Grup Gündoğarken, İhtiyaç Molası, Yalın, Yaşar, Zeynep Talu ve Mehmet Erdem yorumlayacak.

Albümün sürprizi ise Cem Yılmaz. Şu sıralar “Arif V216” filmi ile adından söz ettiren ünlü komedyen, “Ellerimde Çiçekler” şarkısı ile yer alacak.

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Cem Yılmaz ilhan şeşen

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Bi cuval incir
yeni filmin rezalet gitmeyin paraniza yazik
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