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Cem Yılmaz’dan ’Karakomik Filmler’ eleştirilerine yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Karakomik Filmler’in Eskişehir’deki gösteriminde sevenleriyle bir araya gelirken sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi.‘2 Arada’ ve ‘Kaçamak’ filmleriyle tek seansta arka arkaya iki filmle seyirci karşısına çıkan Cem Yılmaz, sevenleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Karakomik Filmler’in Eskişehir’deki gösteriminde sevenleriyle bir araya gelirken sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi.
‘2 Arada’ ve ‘Kaçamak’ filmleriyle tek seansta arka arkaya iki filmle seyirci karşısına çıkan Cem Yılmaz, sevenleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak ECE Türkiye bünyesindeki Espark’ta Eskişehirli hayranları ile birlikte filmi takip eden Yılmaz, salondaki sinemaseverlere esprileri ile eğlenceli dakikalar geçirtti. Ünlü komedyene film ekibinden Cem Davran, Can Yılmaz, Alişan Uğur ve Umut Kurt da eşlik etti.
“Çıta yüksek, bizim yakalamamız kolay bir şey değil”
Film öncesi salonda bir konuşma yapan Cem Yılmaz, burada film hakkında yapılan eleştirilere değindi. “Türkiye’de mizah çıtası çok yüksek, yakalamamız kolay bir şey değil” diyen Yılmaz, “Eskişehir bizim mesleğimize çok insan yetiştirmiş, kültür ve sanata çok katkısı olan, hem ilgi gösterip hem de tüketebilen çok önemli bir kent burası. Filmimiz Cuma günü vizyona girdi. Sosyal medyadan takip etmişsiniz sağ olun, ‘Gitmeyin’ etiketiyle. Bunlar bizler için çok kıymetli şeyler. Ben aşağı yukarı ömrümün yarısından fazlasını mesleğimle geçirdim. Elbette ki, Türkiye’deki mizah çıtasında söz sahibi olan sizlersiniz. Bunu sosyal medyadaki çeşitli uygulamalardan takip ediyorum. Elbette çıta yüksek, bizim yakalamamız kolay bir şey değil” ifadelerini kullandı.
“Ne zaman bir filmimiz çıksa bizi çok üzüyorlar”
Hayatı boyunca sokakta kimseden kötü bir yorum almadığını fakat sanal ortamda yapılan eleştirilere üzüldüğünü belirten ünlü komedyen, “1995 yılında sahneye çıkmaya başladım, 1996 yılında bir köşe yazısında ‘Cem Yılmaz bitmiş’ diye bir şey okudum. Büyük bir ihtimal biletleri kastetmiş. Güzel şeyler üretenlerin macerası, sokakta rastladığım kadarıyla söyleyeyim samimi söylüyorum bu kadar sevilmek çok az insana nasip olur. Hayatım boyunca hiç sokakta birinin beni görüp de ‘Senden nefret ediyorum’ dediğini duymadım. Ama sanal bir şekilde, ne zaman bir filmimiz çıksa bizi çok üzüyorlar. Evet, bunu size şikayet ediyorum, sine-i millete dönmek istiyorum” şeklinde konuştu.
“Zaten ben filmi komik yazmamışım”
Yılmaz, son olarak filmin komik olmadığına dair yapılan eleştirilere de şu şekilde cevap verdi:
“Bazı filmlerim komiktir, bazıları değildir. Seyircinin bana üzerine bu kadar çalıştıktan sonra hatırlatması benim zoruma gidiyor. ‘Ağabey film komik değil’ diyor, zaten ben filmi komik yazmamışım.”

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