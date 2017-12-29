Cem Yılmaz'ın ev hali! Kral çıplak

Son Güncelleme 1 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 29.12.2017 14:30 |1 saat önce

Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, komedyenin ev halini paylaştı. Ev haliyle orgun başına geçen ve müzik yapan Cem Yılmaz’ın bu görüntüsü, ağabey Can Yılmaz tarafından takipçileriyle paylaşıldı. Can Yılmaz, Instagram'da yayınladığı kareye, "Cem günlük hayatın stresini atarken" notunu düştü

Şu aralar Arif V 216 filminin vizyonu için geri sayımda olan Cem Yılmaz*bu defa çok ilginç bir görüntüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Ev haliyle orgunun başına geçen ve müzik yapan Cem Yılmaz'ın bu görüntüsü ağabey Can Yılmaz tarafından takipçileriyle paylaşıldı. Can Yılmaz bu fotoğrafa ''Cem günlük hayatın stresini atarken'' notunu düştü. ''KRAL ÇIPLAK'' Cem Yılmaz'ın fotoğrafının altına yorum yağarken en çok dikkat çeken yorumlardan biri "Kral çıplak oldu. İŞTE CEM YILMAZ'IN O KARESİ:

Ünlü isimlerin ev halleri

1 / 20 Ekoseli pijamaları, dağınık saçları ve sıfır makyajlı haliyle ocağın başına geçen Lima, o anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı...

2 / 20 Kırmızı halıda ya da özel gecelerde hep en bakımlı ve şık halleriyle gördüğünüz ünlüleri mutfakta yemek yaparken düşündünüz mü hiç? Büyük olasılıkla bu pek aklınıza gelmeyen bir durum. Ama gösteri dünyasının bazı ünlüleri fırsat bulduklarında mutfağa girip hamur da açıyor, yemek de yapıyor. Üstelik o anları sosyal medya sayfalarından da paylaşıyorlar. İşte ocak başında yemek pişiren ünlüler. Fotoğraflar: Instagram

3 / 20 Rol aldığı Made in Chelsea adlı yapımla tanınan Millie Macintosch, Noel ve yeni yıl tatilinde sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı. 27 yaşındaki İngiliz oyuncu, siyah bikinisiyle ocağın başında yemek hazırlarken kocası Doktor Green'in objektifine poz verdi. Mackintosch'un bu pozu takipçilerinden hem beğeni aldı hem de esprilere neden oldu.

4 / 20 Güzel oyuncu elektrik süpürgesiyle yerleri süpürürken çekilen pozunu" Tatildeyim, yanlış anlama. Anne, beni çalıştırıyorlar burada" notuyla paylaştı. Şensoy'un bu pozu kısa sürede 5 bin beğenme aldı. Güzel oyuncunun takipçileri de Şensoy'un paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

5 / 20 Oyuncu Gökçe Bahadır mutfağa girdi, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Efe Duru o anları kayda aldı. Bahadır'ın salata yaparken dans ettiği ve ilginç figürler sergilediği görüntüler büyük beğeni topladı.

6 / 20 Ata Demirer yemek pişirmeyi seven ünlülerden.

7 / 20 Beyonce de nadir de olsa mutfağa girip yemek pişiriyor.

8 / 20 Cansu Taşkın'ın kahvaltı hazırlarken çektirip paylaştığı bu poz çok konuşulmuştu.

9 / 20 Chrissy Teigen yemek pişirmekle yetinmeyip bir de yemek kitabı yazdı.

10 / 20 David Beckham da arada mutfağa giriyor.

11 / 20 Ezgi Mola'nın "biberberi ince ince doğrarken" çektirip paylaştığı pozu.

12 / 20 Gamze Topuz kızıyla yemek pişiriyor.

13 / 20 Lady Gaga bile zaman zaman yemek pişiriyor.

14 / 20 Lea Michele'in mutfa hali.

15 / 20 Asi kız Lindsay Lohan'ın bu görüntüsü şaşırttı mı sizi?

16 / 20 Milla Jovovich mutfakta.

17 / 20 Neslihan Atagül krep yapıyor.

18 / 20 Emmy Rossum yemek pişirirken gayet ciddi görünüyor.

19 / 20 Saadet Işıl Aksoy'un poğaçaları.