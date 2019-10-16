Cem Yılmaz'ın yeni filminin galası düzenlendi

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA) CEM Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat'ın üstlendiği Karakomik Filmler serisinin ilk filmleri 'Kaçamak' ve '2 Arada'nın galası Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlendi. 18 Ekim'de vizyona girecek olan komedi filminin galasına filmin oyuncuları, Cem Yılmaz, Can Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur gibi isimlerin yanı sıra Özge Özpirinçci, İdil-Mert Fırat, Revna Demirören, Harun Tekin, Bade İşçil, Mehmet-Can Aslantuğ, Rana-Erol Tabanca, Mahsun Kırmızıgül-Ece Binay, Ahu Yağtu gibi isimler de katıldı. Oyuncular, film gösterimi öncesinde kırmızı halıda davetlileri selamladı. Türk sinemasında ilk kez gerçekleşen, bir şekilde birbirinden konu, karakter, mekan ve müzik olarak tamamen bağımsız iki filmin aynı seansta izleyici ile buluştuğu Karakomik Filmlerin ilkinde, 4 arkadaşın 'Kaçamak yapalım' derken kendilerini bir maceranın ortasında bulacağı Kaçamak ve feribotta garsonluk yapan Ayzek'in öyküsüyle 2 Arada filmleriyle beyaz perdeye taşınıyor.

SANAT DÜNYASI YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Galaya sanat dünyasından bir çok isim katıldı. Gecede film hakkında basın mensuplarına Bade İşçil, “Bir ilk. Heyecanlıyım. Bu yeni bir çalışma olacak herhalde. Ne olacağını merak ediyoruz" ifadelerini kullanırken şarkıcı Zeynep Bastık ise, “Çok heyecanlıyım. Bir an önce gidip izlemek istiyorum. Sabah 06.00'da kalkacağım ama buraya koşa koşa geldim. Yine harika bir şey izleyeceğimize eminim zaten. Şüphem yok, çok keyifli geçer umarım" şeklinde konuştu. Galaya gelenler arasında ünlü yönetmen Mahsun Kırmızıgül ve eşi Ece Binay de yer aldı. Kırmızıgül kırmızı halıda basın mensuplarına yaptığı konuşmasında, “Bu yılın başında bu film vizyona girecekti. Ocak ayında. Şubat ayında Şahan'ın filmi, mart ayında bizim Mucize'miz girecekti. Ertelemek zorunda kaldık. Şimdi o film bugün vizyona giriyor. Sevgili Cem'e ve bütün ekibine başarılar diliyorum. İki filmin bir arada olması çok farklı bence. Umarım yolu açık olur. Onun için buradayız" dedi. Özge Özpirinçci, “Değişik bir format. Tabiki de böyle yenilikçi şeyleri de bekleyeceğimiz bir insan Cem Yılmaz ve ekibi. Filmlerin kaba kurgu halini izledim ve çok eğlendim. Çok güldüm. Zaten ekipler hep şahane. Afişe baktığınızda çekiyor sizi. Heyecanlıyım" yorumuna yer verdi.