HABER
  4. Cem Yılmaz’ın yeni filminin galası yapıldı

Cem Yılmaz’ın yeni filminin galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 22:31 | Son Güncelleme

CEM Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler 2: Deli ve Emanet'in galası yapıldı.

Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)-CEM Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler 2: Deli ve Emanet'in galası yapıldı.
Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, seri filmin ikincisi olan Karakomik Filmler 2: Deli ve Emanet'in galası Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi. 17 Ocak'ta vizyona girecek olan filmin galasına, filmin oyuncuları Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Celil Nalçakan katıldı. Oyuncular, film gösterimi öncesinde kırmızı halıda davetlileri selamladı. Cem Yılmaz gala öncesinde yaptığı açıklamada, "2018 yılının sonbaharında çektiğimiz Karekomik Filmler'in ikinci serisinde Deli ve Emanet'in oyuncu kadrosu olarak sizlerle beraberiz. Birazdan filmimizi izleyeceğiz. Çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Dün çok dar bir kadroyla, yaklaşık 30 kişilik kadroyla filmi izledik. Çok güzel reaksiyonlar aldık. Çok kalabalık bir kadroyuz. Çok kıymetli oyuncu arkadaşlarım var. Bu oyuncu kombinasyonunda ilk defa bir araya gelen durumlarımız oldu. Neticeden çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Çok iyi oluşmuş bir kadro bu. Arkadaşlarımla birlikte, gurur duyuyorumö dedi. Öte yandan, Cem Yılmaz kendisine sorulan diğer filmlerden farkı nedir? Sorusuna esprili bir yanıt vererek "Geçen filmi binlere yönelik yapmıştık, bu filmi milyonlara yönelik yapıyoruzö cevabını verdi.

SANAT DÜNYASINDAN GALAYA YOĞUN İLGİ
Galaya sanat dünyasından birçok isim katıldı. Galaya katılan Ferit Akyüz, "Cem Baba işte, geldik biz de. Çok seviyoruz kendisini. Bütün filmlerini izledik. İzlemeye de devam edeceğiz. Ne yaparsa izleyeceğiz. O bizim abimiz. İnşallah bir gün çalışma fırsatı bulurum. Ekipte de bir sürü arkadaşım varö dedi. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ise, "Cem abimize süslenip geldik. Diğer filmi izlemiştim. Bu filmi merakla bekliyorum. Ekipte olan arkadaşlarım da bu seriyi daha çok övüyor. Biz de çok merak ediyoruzö diye konuştu.
Galaya katılan ses sanatçısı Aslı Hünel ise, "Çok merak ediyoruz. Bakalım nasıl bir film olmuş. Çünkü Cem Yılmaz'ın filmlerini biz ailecek çok seviyoruzö şeklinde konuştu.
(FOTYOĞRAFLI)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Aslı Baş davasında yarın 'karar' açıklanacakAslı Baş davasında yarın 'karar' açıklanacak
Yeğenlerini öksüz ve yetim bırakan polis memuru Niğde’de yakalandıYeğenlerini öksüz ve yetim bırakan polis memuru Niğde’de yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

CHP'li vekile 'mahrem görüntülerle' şantaj!

CHP'li vekile 'mahrem görüntülerle' şantaj!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı!

Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı!

Adıyaman'da çok acı olay! Isınmak için yaktığı mangal sonu oldu

Isınmak için yaktığı mangal sonu oldu!

Bir yıldır kayıp Kader Buse Acar’ın anne ve babasından duygulandıran paylaşım

Buse'nin anne ve babasından yürek burkan paylaşım

Kayseri'de çocuk parkını ateşe vermişlerdi! Mahkeme tarafından serbest bırakıldılar

Çocuk parkını ateşe vermişlerdi! Karar verildi

Eve gelen yakınları korkunç gerçekle yüzleşti! Adıyaman'da korkunç olay

Eve gelen yakınları korkunç gerçekle yüzleşti!

Hakkari'de özel kreşte ihmal iddiası! 6 yaşındaki küçük çocuk yaşam savaşı veriyor

6 yaşındaki küçük çocuk yaşam savaşı veriyor! Büyük ihmal

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.