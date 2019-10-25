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Cemaat çıktıktan sonra anahtarla açtığı camiye girip çelik kasayı boşalttı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 22:58 | Son Güncelleme

Burdur’da cemaat çıktıktan sonra anahtarla camiye girip çelik kasadan para alıp kayıplara karışan hırsızın rahatlığı pes dedirtti.

Burdur’da cemaat çıktıktan sonra anahtarla camiye girip çelik kasadan para alıp kayıplara karışan hırsızın rahatlığı pes dedirtti. Anbean an güvenlik kamerasına yansıyan olayda hırsızlık şüphelisinin tavırları camiye daha önce de girip para çalmış olabileceğini düşündürdü.

Olay, Burdur Merkez İnönü Bulvarı’ndaki Kameriye Camii’nde meydana geldi. Yatsı namazından sonra camiye gelen hırsız, daha önce yerini bildiği dış kapının anahtarını alarak camiye girdi. Önce cami görevlisinin odasına girerek yardım paralarının bulunduğu çelik kasanın anahtarını bulan hırsız, ardından çelik kasaya yöneldi. 25 yaşlarındaki kimliği belirsiz hırsız, kasayı anahtarla açarak içinden bir miktar paraya alıp kasayı kilitledi, ardından caminin dış kapısını kilitleyip kayıplara karıştı. Hırsız, caminin dış kapısının anahtarını da aldığı yere bıraktı. Ertesi gün cami imamı tarafından fark edilen olay sonrası yapılan incelemede kasadan 400 TL civarında paranın çalındığı tespit edildi. Cami imamı durumu polise bildirdi. Camiye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri parmak izi çalışması yaptı. Güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelinin eşkalini belirleyen polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık şüphelisinin camiye daha önce de birkaç kez girip küçük miktarlarda para çalmış olabileceği tahmin ediliyor.

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