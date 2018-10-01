Cemaat depreme namazda yakalandı!

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 203'e yükseldi. Yaşanan felakette, depreme camide namaz kılarken yakalanan cemaatin korku dolu anları kameralara yansıdı.
Görüntülerde cemaatin namaz kıldığı görülürken, depremle beraber, bazılarının namazı terk ettiği, bir kısmının ise depreme rağmen namaza devam ettiği fark edildi.
Endonezya'da Ağustos ayında meydana gelen depremde de benzer bir görüntü kameralara yansımıştı. 7 büyüklüğündeki deprem felaketine namazda yakalanan imam ve cemaatin zor anları anbean kaydedilmişti.
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