Cemaat hocasından dikkat çeken sözler! 'Ege'deki depremin nedeni kürtaj ve kadınların kısa giyinmesi'

Bir cemaatin hocalarından biri olduğu öne sürülen Mesut Demir konuşmalarıyla dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan Demir, Egeli olan ancak Fatih'te oturan komşusuyla olan diyaloğu anlatan Demir, Ege Bölgesi'nde depremlerin yaşanmasınıbir cemaatin kürtaj sayısının fazla olmasına, ahlakın artık olmadığına vurgu yaptı.

DAĞLARDA OT ARARIZ, SU ARARIZ

Demir, konuşmasına ''yetmedi mi bu kadar bela?'' diyerek devam ederken, ''Allah isterse belayı gönderir. Millet artık 30 santimetre elbiseyle geziyor. Dağlarda ot ararız, su ararız. Dağlar da yanmaya başladı. Arkadaşlar bir duaya çıkalım, seferber olalım. Türkiye şu an içeriden gitti. Üniversite gençliğinde hiç hayır yok. Bizim Müslümanlarda okul okul dolaşıyor çocuğu nereye vereyim diye. Elimizden Kuran gitti, Resulullah gitti, namaz gitti, Allah gitti, iman gitti” şeklinde konuştu.



