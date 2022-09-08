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Cemaat hocasından dikkat çeken sözler! 'Ege'deki depremin nedeni kürtaj ve kadınların kısa giyinmesi'

08.09.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir cemaatin hocalarından olan Mesut Demir yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Mesut Demir, Ege Bölgesi'nde deprem olmasının nedenini kentteki kürtaj sayısının fazla olmasına, kadınların kısa elbise ve eteklerle dolaşmasına bağladı. Demir, ''17 Ağustos depremi yetmedi mi, belalar yetmedi mi?'' diyerek cemaatine seslendi.

Bir cemaatin hocalarından biri olduğu öne sürülen Mesut Demir konuşmalarıyla dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan Demir, Egeli olan ancak Fatih'te oturan komşusuyla olan diyaloğu anlatan Demir, Ege Bölgesi'nde depremlerin yaşanmasınıbir cemaatin kürtaj sayısının fazla olmasına, ahlakın artık olmadığına vurgu yaptı.

DAĞLARDA OT ARARIZ, SU ARARIZ

Demir, konuşmasına ''yetmedi mi bu kadar bela?'' diyerek devam ederken, ''Allah isterse belayı gönderir. Millet artık 30 santimetre elbiseyle geziyor. Dağlarda ot ararız, su ararız. Dağlar da yanmaya başladı. Arkadaşlar bir duaya çıkalım, seferber olalım. Türkiye şu an içeriden gitti. Üniversite gençliğinde hiç hayır yok. Bizim Müslümanlarda okul okul dolaşıyor çocuğu nereye vereyim diye. Elimizden Kuran gitti, Resulullah gitti, namaz gitti, Allah gitti, iman gitti” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cemaat
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