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Cemaat ne olduğunu anlayamadan çıkıp gitti! Camiye ayakkabıyla giren kadından tepki çeken hareketler

08.10.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta dün Mevlit Kandili gecesinde Uzun Mehmet Camii'ne gelen vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Akşam saatlerinde camiye Ö. D. isimli kadın ayakkabılarıyla girdi, daha sonra camidekiler ne olup bittiğini anlayamadan etrafa hakaretler savurmaya başladı. Ö. D.'nin tepki çeken bu hareketi cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Cemaat ne olduğunu anlayamadan çıkıp gitti! Camiye ayakkabıyla giren kadından tepki çeken hareketler

Ö. D.'nin camide saygısızca hareketler sergilerken cemaatin şaşkın bakışları arasında camiden ayrıldı. Olay sonrası polis ekipleri Ö. D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan Ö. D.'nin iki ilde Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü anlaşıldı. İşte cami cemaatini ve izleyenleri hem şaşırtıp hem tepki toplayan olayın ayrıntıları...

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AYAKKABILARINI ÇIKARMADAN GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, olay, kandil gecesi dolayısıyla program düzenlenen Uzun Mehmet Camii'nde meydana geldi. Saat 19.35 sıralarında camiye gelen Ö.D. isimli kadın, cami içerisine ayakkabıları ile girerek cemaate hakaretler yağdırdı.

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O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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Cemaatin şaşkın bakışları arasında camiden ayrılan Ö.D., ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

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TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Yapılan incelemede Samsun ve İstanbul ilinde Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü anlaşılan Ö.D. hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.D., Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

(İHA)

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Zonguldak cami kandil geceleri
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