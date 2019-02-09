Cemaate tavuklu pilav ikrâmı

Bursa’nın İznik ilçesinde bir hayırsever tarafından bin kişiye tavuklu pilav ikrâm edildi.
Boyalıca Mahallesi’nde cuma günü cemaate pilav ikrâm edildi. İsminin açıklamasını istemeyen bir hayırsever iş adamı tarafından Boyalıca Merkez Camii’nde mevlid-i şerif okutulup, cami çıkışında bin kişilik tavuklu pilav ve ayran ikrâm edildi.
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