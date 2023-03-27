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  4. Namaz için camiye gelen cemaat neye uğradığını şaşırdı! İlginç anlar kamerada

Namaz için camiye gelen cemaat neye uğradığını şaşırdı! İlginç anlar kamerada

27.03.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Akşam namazı için camiye gelen cemaat, camiye giremedi. Bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen O.Ç. isimli genç, siper olduğu cami kapsını açtırmayarak cemaatin içeriye girmesine engel oldu. İlginç anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Şaşkına çeviren olay, İzmir'in Bornova ilçesi İnönü Mahallesi’nde bulunan bir camide meydana geldi. Dün akşam namazı saatinde camiye gelen cemaat, gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü. Bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen ve isminin O.Ç., olduğu öğrenilen genç, cami kapısına siper olarak açılmasını mani oldu.

İçeri girip akşam namazını kılmak isteyen cemaate engel olan genç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen ikna olmadı. Bunun üzerine cami imamı çareyi polisi aramakta buldu.

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O ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince cemaate zorluk çıkaran genç, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Öte yandan, şahsın cemaati camiye sokmadığı, cemaatin de genci ikna etmeye çalıştığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

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Namaz İzmir cami cemaat

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