HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cemaatin secdeye gitmesini bekledi! Camide "pes" dedirten hırsızlık

Cemaatin secdeye gitmesini bekledi! Camide "pes" dedirten hırsızlık

20.09.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda bir camide yaşanan hırsızlık olayı "pes" dedirtti. Namaz kılan kişinin secdeye gitmesini bekleyen şahıs, içinde yaklaşık 15 lira değerinde cep telefonu ile 90 bin lira bulunan çantasını çaldı. Namaz bittikten sonra çantasını bulamayan kişi şikayetçi olurken olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Cemaatin secdeye gitmesini bekledi! Camide "pes" dedirten hırsızlık

Beyoğlu'nda bulunan Taksim Camii'ne akşam namazını cemaatle kılmak için gelen bir kişi, içinde yaklaşık 15 bin lira değerindeki cep telefonu ile 90 bin lira bulunan el çantasını yanı başına koydu. Namaza duran cemaatin arasında bulunan şüpheli, vatandaşların secdeye gitmesini fırsat bilerek çantayı aldı. Şüpheli, çantayı aldıktan sonra camiden ayrıldı.

NAMAZ BİTTİKTEN SONRA ANLADI

Namaz bittikten sonra çantasının yerinde olmadığı gören kişi, caminin güvenlik kameralarını izlediğinde, cemaatin secdeye gittiği sırada çantasının bir kişi tarafından çalındığını gördü. Polis Merkezi'ne giden kişi, çantasını çalan şüpheliden şikayetçi oldu. (DHA)

beyoglunda-cemaat-namazda-secdeye-gidince-cantayi-caldi_7768_dhaphoto4

beyoglunda-cemaat-namazda-secdeye-gidince-cantayi-caldi_7768_dhaphoto3

beyoglunda-cemaat-namazda-secdeye-gidince-cantayi-caldi_7768_dhaphoto2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalbinden bıçaklayıp vahşice öldürmüştü! Katil: Kazayla olduKalbinden bıçaklayıp vahşice öldürmüştü! Katil: Kazayla oldu
Pekşen'in acılı kızı isyan etti! "Doktorların aklına gelmedi"Pekşen'in acılı kızı isyan etti! "Doktorların aklına gelmedi"
Topuklu ayakkabısındaki sembol olay oldu!Topuklu ayakkabısındaki sembol olay oldu!
Anahtar Kelimeler:
Hırsız hırsızlık taksim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?

TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?

Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...

Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...

Zam sonrası çareyi böyle buldular! Drone ile görüntülendi

Zam sonrası çareyi böyle buldular! Drone ile görüntülendi

Ehliyet alırken simülasyon şartı getirildi

Ehliyet alırken simülasyon şartı getirildi

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde flaş 'Osmanlı' detayı!

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde flaş 'Osmanlı' detayı!

Yasak aşk cinayeti! Görümcesi itiraf etti, cansız bedeni bulundu

Yasak aşk cinayeti! Görümcesi itiraf etti, cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.