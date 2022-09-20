Cemaatin secdeye gitmesini bekledi! Camide "pes" dedirten hırsızlık

Beyoğlu'nda bulunan Taksim Camii'ne akşam namazını cemaatle kılmak için gelen bir kişi, içinde yaklaşık 15 bin lira değerindeki cep telefonu ile 90 bin lira bulunan el çantasını yanı başına koydu. Namaza duran cemaatin arasında bulunan şüpheli, vatandaşların secdeye gitmesini fırsat bilerek çantayı aldı. Şüpheli, çantayı aldıktan sonra camiden ayrıldı.

NAMAZ BİTTİKTEN SONRA ANLADI

Namaz bittikten sonra çantasının yerinde olmadığı gören kişi, caminin güvenlik kameralarını izlediğinde, cemaatin secdeye gittiği sırada çantasının bir kişi tarafından çalındığını gördü. Polis Merkezi'ne giden kişi, çantasını çalan şüpheliden şikayetçi oldu. (DHA)



