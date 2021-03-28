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Cemal Can Canseven kaç yaşında? Cemal Can Canseven kimdir?

28.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cemal Can Canseven, Survivor 2020’nin şampiyon ismi olarak tanınmıştır. Ancak Survivor yarışmacısı olmadan önce de sosyal medyada gençler tarafından bilinen bir isimdir. Youtube’da makyaj videoları çekerek popüler olan Danla Biliç’in en yakın arkadaşlarından biri olan Cemal Can Canseven, çektikleri Youtube videoları ile takipçiler tarafından bilinen biriydi.

Cemal Can Canseven Survivor 2020’nin şampiyonu olduktan sonra ise, Acun Ilıcalı’nın dijital platformu EXXEN’de yayınlanan “İşte Bu Benim Masalım” adlı internet dizisinde Aleyna Tilki ile rol almıştır. Cemal Can Canseven son olarak çıkardığı şarkıyla gündeme gelmiştir.

Cemal Can Canseven kimdir?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.
Dj olarak Holifest 2019 da İzmir’de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ’dir.
Cemal Can Canseven, sosyal medyada makyaj videoları çekerek ünlünen Danla Biliç isimli fenomenin en yakın arkadaşlarından biridir.
Survivor 2020 yarışmasına katılarak, şampiyon olmuştur.
Aynı zamanda hayatından hiç sporu çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür. Burcu ikizler, göz rengi yeşil, boyu 1.86 cm, kilosu ise 82’dir.
Cemal Can Canseven, Fenerbahçe taraftarıdır. 10 yaşından 14 yaşına kadar Fenerbahçe takımında futbol geçmişi olduğunu belirtmiştir.
Cemal Can Canseven, Acun Ilıcalı’nın dijital platformu EXXEN’de yayınlanan “İşte Bu Benim Masalım” adlı internet dizisinde Aleyna Tilki ile rol almıştır.
Aynı zamanda 2021 yılında "Kahraman" isimli bir şarkı çıkarmıştır.
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survivor Cemal Can Canseven
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