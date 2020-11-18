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Cemal Can ilkokul çağlarına götürdü!

18.11.2020 16:16 | Son Güncelleme:
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Cemal Can ilkokul çağlarına götürdü!

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla ünlenen Cemal Can, ilkokul günlerine geri götürdü. Mavi önlüklü ve beyaz yakalı olarak çekilen vesikalık fotoğrafını paylaşan Cemal Can, çocukluk karesini bu notla paylaştı.

TV 8 ekranlarına gelen fenomen yarışma programında şampiyonluk kupasını göğüsleyen Cemal Can Canseven, ilkokulda çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

cemal can canseven

Instagram hesabının hikaye bölümünden fotoğrafını yayınlayan Canseven gönderisine, “S.A. (Selamünaleyküm) ifadesini kullandı. Sevilen yarışmacı aynı zamanda fotoğrafına Candan Erçetin’in “Melek” şarkısını da eklemeyi ihmal etmedi.

cemal can

Cemal Can’ın çocukluk paylaşımının yoğun ilgiyle karşılaşması üzerine fenomen isim profil fotoğrafı olarak da bu görseli seçti. İzmir doğumlu olan Cemal Can 24 yaşında.

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