Cemal Can ilkokul çağlarına götürdü!

TV 8 ekranlarına gelen fenomen yarışma programında şampiyonluk kupasını göğüsleyen Cemal Can Canseven, ilkokulda çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram hesabının hikaye bölümünden fotoğrafını yayınlayan Canseven gönderisine, “S.A. (Selamünaleyküm) ifadesini kullandı. Sevilen yarışmacı aynı zamanda fotoğrafına Candan Erçetin’in “Melek” şarkısını da eklemeyi ihmal etmedi.

Cemal Can’ın çocukluk paylaşımının yoğun ilgiyle karşılaşması üzerine fenomen isim profil fotoğrafı olarak da bu görseli seçti. İzmir doğumlu olan Cemal Can 24 yaşında.

