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Cemal Enginyurt: “Bu ülkede Kürdistan diye bir bölge yoktur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 18:26 | Son Güncelleme

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Bu ülkede Kürdistan diye bir bölge yoktur.

Cemal Enginyurt: “Bu ülkede Kürdistan diye bir bölge yoktur"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Bu ülkede Kürdistan diye bir bölge yoktur. Her kim ki bu ülkede Kürdistan diye bir bölge kurmak istiyorsa ve görüyorsa vatan hainidir” dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında MHP Ünye İlçe Başkanlığını ziyaret eden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, burada yaptığı açıklamada, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı’na büyük önem veriyor. Cumhurbaşkanlığı yeni yönetim sisteminin ilk seçimi olacak olan 31 Mart seçimine büyük kıymet gösteriyor. ‘Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar’ diye ifadelendirilen 31 Mart seçimlerinde MHP Genel Başkanı sürekli beka vurgusu yaparak bu seçimlerin ne kadar önemli olduğunu bizlere anlatmaya çalışıyor. Ama birileri beka vurgusunu küçültmeye basitleştirmeye, hafife almaya çalışıyor. HDP’nin Genel Başkanı grup toplantısında bir söz söyledi. Bu söz bekanın ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Bu Sezai Temelli ‘Biz Kürdistan’da kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz’. Öncelikli olarak şunu söylemek isterim: Bu ülkede Kürdistan diye bir bölge yoktur. Her kim ki bu ülkede Kürdistan diye bir bölge kurmak istiyorsa ve görüyorsa vatan hainidir. Bu ülkeyi ay yıldızlı bayrağıyla Türkiye ismi ile ve Türk Milleti olgusuyla vatan haline getirenlere en büyük ihanet bu ülke topraklarında Kürdistan diye bir bölgenin var olduğundan bahsetmektir” diye konuştu.

Cumhur İttifakı kapsamında Ordu’da Büyükşehir ile birlikte 17 ilçede AK Parti’nin adaylarının destekleneceğini yineleyen milletvekili Enginyurt, “Ordu’nun tüm ilçelerinde MHP’lilerin üzerine düşen vazife şudur: MHP’nin 19 ilçesindeki adayı Cumhur İttifakı adayıdır. Sonuna kadar destekleyeceğiz ve yanında dik duracağız. Dost düşman bunu böyle bilsin” ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt: “Bu ülkede Kürdistan diye bir bölge yoktur

Cemal Enginyurt: “Bu ülkede Kürdistan diye bir bölge yoktur

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