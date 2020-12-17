Cemal Enginyurt kimdir, hayatı? Cemal Enginyurt neden MHP'den ihraç edildi? AK Parti'yi nasıl eleştirmişti?

Hapisten çıktıktan bir süre sonra 1986 yılında Ordu Bizim Ocak temciliğini kurarak,12 Eylül sonrası İlk Ülkü Ocakları faaliyetini başlatan ilk kişi oldu. 1991 yılında MÇP İl sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği,1993 yılında MHP MYK üyesi, 1994 yılında MHP Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl MHP'den Ordu Belediye başkan adayı,1995 seçimlerinde MHP Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu.

Geçtiğimiz ağustos ayında MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu. TBMM'de yaptığı konuşmada Enginyurt, siyasi kariyerine Demokrat Parti’de devam edeceğini paylaştı. Peki Cemal Enginyurt neden MHP'den ihraç edildi? Cemal Enginyurt kimdir, nereli? İşte Cemal Enginyurt'un AK Parti için söylediği ihraç sebebi olan sözler!

MİLLETVEKİLLİĞİ DÖNEMİ

1997 yılında MHP Ordu İl başkanlığına tekrar seçildi, 1999 yılında MHP 1. sıra adayı olarak girdiği seçimde milletvekili seçilerek, MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi ve bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 2018 genel seçimlerinde yeniden TBMM'ye girdi.

CEMAL ENGİNYURT'UN MHP'DEN İHRAÇ NEDENİ!

Cumhur İttifakı’nın bileşeni MHP’nin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti’yi çok sert ifadelerle eleştirmişti.

Enginyurt şu sözleri kullanmıştı: “Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhafet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur ittifakından başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?”



