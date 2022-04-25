Cemal Enginyurt, 19 Temmuz 2020'de Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilmiştir. 2020 yılının Aralık ayında Demokrat Parti'ye katılan Demokrat Partili isim vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cemal Enginyurt kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Cemal Enginyurt Twitter adresi nedir? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Açıklamalarıyla gündem olan Demokrat Partili siyasetçinin hayatı ve biyografisi haberimizde...

CEMAL ENGİNYURT KİMDİR?

Cemal Enginyurt, 9 Nisan 1965 tarihinde Ordu Dedeli'de dünyaya geldi.

Cemal Enginyurt; ilk, orta ve lise öğrenimini bu şehirde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden meszun olan Enginyurt, 1986 yılında Ordu Bizim Ocak temsilciliğini kurarak, 12 Eylül sonrası İlk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı. 1991 yılında MÇP İl sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği, 1993 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyesi, 1994 yılında aynı partinin Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl, MHP'den Ordu Belediye başkan adayı, 1995 seçimlerinde MHP Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu.

1997 yılında MHP Ordu İl başkanlığına tekrar seçildi, 1999 yılında MHP 1. sıra adayı olarak girdiği seçimde milletvekili seçilerek, MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi ve bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 2018 genel seçimlerinde tekrar Meclis'e girdi.

Cemal Enginyurt, 19 Temmuz 2020'de MHP'den ihraç edilmiştir. Enginyurt, 18 Aralık 2020 tarihinde Gültekin Uysal'ın daveti üzerine Ankara'da düzenlenen törenle Demokrat Parti'ye katılmıştır.

CEMAL ENGİNYURT TWİTTER ADRESİ NEDİR?

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Twitter kullanıcı adı @cenginyurt52'dir.

